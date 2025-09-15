La UE premia cinco proyectos españoles por su enseñanza innovadora

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este lunes los ganadores de los Premios Europeos a la Enseñanza Innovadora 2025, que ha galardonado a 117 profesores y centros educativos de más de 30 países y entre los que se encuentran cinco proyectos españoles.

En concreto, se trata de las iniciativas 'Heroes on the Wild Side' (La Rioja), 'From Class to the Real World: Conscious Learning' (Gran Canaria), 'Mobilities among the IES Puertas del Campo and the European Union' (Ceuta), 'DEMOcracy Sprouts at School' (Girona) y 'Other looks at children's education' (Andalucía).

Con estos premios, la Unión Europea reconoce a los educadores que emplean enfoques de enseñanza y aprendizaje innovadores, interactivos e inclusivos.

Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir las mejores prácticas con un público más amplio durante el evento de los Premios Europeos a la Enseñanza Innovadora 2025, que tendrá lugar los días 8 y 9 de diciembre en Bruselas.