La UE reduce un 15% las muertes en carretera desde 2019, pero sigue lejos de su objetivo del 50% para 2030

Archivo - Un turismo en una carretera de Bélgica - CHRISTOPHE LICOPPE - Archivo

BRUSELAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea han reducido en conjunto un 15% las muertes en accidentes de tráfico desde 2019, hasta registrar 19.350 fallecidos en 2025, aunque siguen lejos de su objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales en las carreteras europeas para 2030, según los datos definitivos publicados este martes por la Comisión Europea.

En concreto, las cifras reflejan un descenso del 3% respecto a 2024, lo que supone 580 fallecidos menos en un año, mientras que, en comparación con 2019, el número de víctimas mortales se ha reducido en unas 3.400 personas, una evolución positiva que, sin embargo, todavía queda lejos de la meta que se propuso el Ejecutivo comunitario la pasada legislatura de recortar un 50% las muertes y los heridos graves en carretera al final de esta década.

Los datos publicados por la Comisión también ponen de manifiesto importantes diferencias entre los Estados miembro, con Suecia y Dinamarca a la cabeza de los países con las carreteras más seguras de la Unión Europea, al registrar respectivamente 19 y 24 fallecidos por cada millón de habitantes.

En el extremo contrario se sitúan Bulgaria, con 71 víctimas mortales por millón de habitantes; Rumanía, con 68; y Croacia, con 65, que siguen registrando las tasas de mortalidad más elevadas del bloque comunitario pese a los avances logrados desde 2019.

En el caso de España, la tasa de mortalidad en carretera se ubicó en 36 fallecidos por millón de habitantes en 2025, por debajo de la media comunitaria de 43 y uno menos de los 37 que registraba en 2019, lo que mantiene al país entre los Estados miembro con menores índices de víctimas mortales en accidentes de tráfico, situándose como el noveno país de la Unión Europea con menor tasa de mortalidad en carretera.

"La seguridad vial va más allá de las normas y reglamentos. Se trata de proteger vidas y prevenir tragedias que afectan a familias y comunidades en toda Europa", ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, quien ha insistido en que "cada vida que se pierde" en las carreteras europeas supone "una tragedia".

En este sentido, ha defendido la necesidad de "hacer nuestras carreteras más seguras, reforzar la prevención y garantizar que cada viaje termine sin incidentes", con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan llegar a su destino independientemente del país en el que circulen o del medio de transporte que utilicen.

La Comisión Europea ha señalado que continuará "vigilando" la evolución de estas cifras y apoyando a los Estados miembro para "abordar" los problemas de seguridad vial que puedan surgir en sus carreteras.

En este contexto, Bruselas acogerá el próximo 23 de noviembre la Conferencia Europea de Seguridad Vial de 2026, que marcará el ecuador de la estrategia comunitaria a diez años para reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carretera de aquí a 2030.