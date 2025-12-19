La UE y Reino Unido prorrogan hasta 2031 el intercambio seguro de datos personales

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer - Lucy North/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido seguirán intercambio datos personales de forma "libre y segura" en virtud del marco al menos hasta el 31 de diciembre de 2031, después de que la Comisión Europea haya dado luz verde a una prórroga de seis años al sistema actual tras constatar que los estándares de seguridad y protección británicos son equivalentes a los del Espacio Económico Europeo (EEE).

Esta prórroga podrá ser de nuevo ampliada más adelante si Bruselas da de nuevo su visto bueno tras reevaluar el funcionamiento del sistema de adecuación para el flujo de datos al cabo de los primeros cuatro años, es decir, en 2035.

Con las decisiones técnicas adoptadas este viernes por Bruselas, se renueva el marco de adecuación que estaba a punto de expirar, este 27 de diciembre, tras una primera prórroga de seis meses para preparar la revisión a largo plazo del nuevo sistema británico.

La adopción por parte del Ejecutivo comunitario de la renovación sigue la línea marcada por el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y la luz verde de los Estados miembro confirmada a nivel técnico sobre las garantías de seguridad ofrecidas por Reino Unido.

Las nuevas decisiones están sujetas a una cláusula de extinción de seis años, hasta el 27 de diciembre de 2031, con posibilidad de renovación. La Comisión, junto con representantes del Comité Europeo de Protección de Datos, revisará el funcionamiento de las decisiones de adecuación tras un período de cuatro años.