UGT avisa de que la brecha salarial entre los docentes aumenta en 2025 con diferencias de más de 680 euros de media

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT avisa de que la brecha salarial entre los docentes españoles aumenta en 2025 debido a las diferencias en los complementos de carácter autonómico, con diferencias salariales que superan de media los 680 euros, frente a los 620 euros de 2024.

Según los resultados de un estudio de UGT, la menor diferencia salarial se da en el cuerpo de maestros, por debajo de los 550 euros, y la mayor entre el profesorado que imparte Formación Profesional (FP), que supera los 800 euros, teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.

El sindicato ha puesto de relieve que los docentes que tienen las retribuciones más bajas, en cualquiera de las etapas en las que imparten docencia, son los asturianos, extremeños y catalanes, mientras que los que perciben las retribuciones más elevadas son los vascos, cántabros y castellano-manchegos.

"Una vez aplicadas todas las subidas correspondientes al año 2024, se sigue observando la necesidad de armonizar y regularizar los incrementos salariales entre las diferentes Administraciones para paliar el desequilibrio retributivo, que viene arrastrándose desde años anteriores y que, lejos de reducirse, aumenta", ha manifestado UGT, que ve necesario abordar una negociación -incluido el ámbito en el que el Ministerio de Educación es competente- que permita mejorar las condiciones del profesorado.

En este sentido, el sindicato considera que las comunidades autónomas "tienen capacidad para revertir esta situación, como se ha puesto de manifiesto con la firma del acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo en Aragón en 2024 o el pacto Asturias Educa refrendado el pasado mes de julio".

UGT ha detallado que estos pactos van a permitir que el profesorado de ambas comunidades abandone los últimos puestos, en cuanto a retribuciones se refiere, al incrementarse un 4,5% lineal durante los cursos 2026 y 2027 el complemento autonómico del profesorado aragonés.

En el caso de Asturias, UGT ha puesto el foco en el "compromiso de contrarrestar" las diferencias retributivas si las retribuciones se encuentran por debajo de la media de las comunidades, además de un incremento de 100 euros para el año 2026 y de 40 para 2027 del complemento específico y la creación de un 'sexenio 0' a partir de septiembre de 2026, con una percepción de 70 euros mensuales.

Por otro lado, la organización ha señalado que las nóminas de los docentes de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares tienen unos complementos propios que incrementan sus salarios "significativament" en el caso de prestar servicio en una isla no capitalina en Canarias o en las ciudades autónomas".

"No son comparables con el resto de comunidades, excepto con Euskadi, por cuanto todas ellas suman a su mensualidad el correspondiente complemento de residencia o insularidad, dadas sus peculiaridades geográficas", ha apuntado UGT, que ha añadido que este complemento de residencia supone un aumento en las retribuciones de los maestros y profesores de FP de Ceuta y Melilla de 788,90 euros y de 1.059,78 en Secundaria, en 2025.

No obstante, UGT ha advertido de que incluso con este complemento las diferencias respecto a Euskadi son "cada vez menores" y, en el caso de FP, ya se encuentran por debajo. "Dado que el coste de la vida y el problema de la vivienda son cada vez más acusados, sería conveniente plantear una revisión de las retribuciones en estos territorios", ha subrayado.

"La revalorización del sueldo de nuestros docentes es fundamental para el reconocimiento y motivación del cuerpo docente y para garantizar el incremento en la mejora del perfil profesional del profesorado que ya está en activo y del que accede por primera vez", ha concluido.