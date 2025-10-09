La UICN publica nuevas directrices para proyectos de renaturalización, "un paso esperanzador hacia paisajes prósperos"

Archivo - Parque de la Dehesa de la Villa, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Temático de Renaturalización de la Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha presentado nuevas directrices para la implementación de proyectos de renaturalización y para su integración en estrategias de conservación más amplias, en el marco de su Congreso Mundial de la Naturaleza, que se desarrollará hasta el 15 de octubre en Abú Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Esta publicación está dirigida a profesionales, responsables políticos y comunidades y constituye un esfuerzo colaborativo que involucra a más de 60 organizaciones. "Este es un paso esperanzador y necesario hacia paisajes prósperos donde las personas y la naturaleza prosperen juntas", ha afirmado el doctor Ian Convery, profesor de la Universidad de Cumbria, copresidente del Grupo Temático de Renaturalización del CEM y coautor del texto.

Las directrices establecen una guía de mejores prácticas para implementar proyectos de renaturalización a nivel local, regional y global, asegurando que los esfuerzos sean estratégicos, basados en evidencia y adaptables. De acuerdo con la UICN, sirven como el estándar global emergente para la práctica de la renaturalización y proporcionan un marco escalable y con base científica para su aplicación en diversos contextos ecológicos y socioeconómicos.