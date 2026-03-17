La última propuesta de Meta sobre el consentimiento para recibir anuncios "sigue siendo ilegal", según consumidores

Archivo - 07 November 2022, Paraguay, Asuncion: Meta logo displayed behind cut out paper figures chain. Photo: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El último modelo de Meta 'Consiente o paga' para que los usuarios puedan elegir entre pagar por una experiencia sin publicidad u obtener su consentimiento para mostrar anuncios personalizados o menos personalizados continúa "infringiendo" la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UCPD), según concluye la Organización Europea de Consumidores (BEUC).

"El nuevo modelo lanzado en enero de 2026 sigue sin ofrecer a las personas consumidoras la posibilidad de dar un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para recibir o no anuncios personalizados, lo que sigue siendo un problema crucial dado la inmensa cantidad de datos personales que recoge Meta de sus usuarios", según han informado en un comunicado la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Para las entidades de consumidores, la forma en la que Meta ha diseñado la presentación de estas opciones y "el uso de un lenguaje no neutral orienta a los usuarios a aceptar la opción de anuncios totalmente personalizados". "Estas deficiencias de su modelo 'Consiente o paga' no cumplen los requisitos del DMA, el RGPD ni el UCPD", han subrayado.

En este sentido, CECU y Asufin se unen al llamamiento de BEUC para pedir a la Comisión Europea y a las autoridades competentes que garanticen que Meta "cumpla rápidamente" con la legislación de la UE. Además, consideran que la Comisión Europea "debería, cuando sea apropiado, imponer multas periódicas con el objetivo de que Meta ponga fin a estas prácticas".

El director de CECU, David Sánchez, considera que "la posición de poder de Meta le está permitiendo no cumplir la normativa europea, desde 2023, sin que esto le traiga mayores consecuencias". "El legítimo interés de una empresa no puede pasar por encima de la normativa y de los derechos de sus usuarias", ha señalado.

"Las autoridades deben sancionar a quién, con subterfugios, pretende saltársela. Pedimos a Meta que sea claro y transparente con sus usuarias y que cumpla la normativa, de lo contrario, instamos a las autoridades a que sean firmes en la aplicación de las normas", ha agregado David Sánchez.

Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha indicado que "la presente demanda contra Meta responde a una práctica reiterada y preocupante de publicidad poco transparente que perjudica directamente a los consumidores".

"Esta opacidad, unida a la falta de información comprensible sobre los criterios de segmentación, coloca a los consumidores en una posición de clara desventaja, vulnerando su derecho a una información veraz y a tomar decisiones libres y conscientes. No se trata solo de un incumplimiento de políticas internas, sino de una conducta que erosiona la confianza en el entorno digital y que exige una respuesta firme en defensa de los derechos de los usuarios", ha explicado Suárez.