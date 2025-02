Unión de Uniones critica el "mutismo" de MITECO con el lobo: "Aagesen ha tenido tiempo para ponerse al día".

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado el "mutismo" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) alrededor de la problemática del lobo. Así, ha señalado que la actual líder del departamento, Sara Aagesen, "ya ha tenido tiempo suficiente de ponerse al día". En su opinión, su equipo debería estar convocando reuniones para hablar de este tema con los ganaderos.

De esta manera, la organización ha protestado por el "mutis por el foro" que a su juicio está haciendo Transición Ecológica con este tema frente a "muchas" comunidades autónomas, que están "avanzando" y actualizando sus censos de lobos, así como convocando sus respectivas mesas del lobo para que las partes implicadas puedan manifestar sus reclamaciones y propuestas de mejora.

En líneas generales, Unión de Uniones ha recordado que la Unión Europea (UE) está dando pasos desde 2021 para la modificación del contexto normativo en torno al lobo. De forma paralela, la Estrategia estatal española para la especie, aprobada en 2022, está "congelada mientras la especie está creciendo y con ella los daños al ganado".

En este marco, la organización ha puesto de manifiesto que la situación de la especie ha cambiado mucho desde 2021. Según ha remarcado, han aumentado los ataques y se han producido daños "muy graves", tanto en número de animales muertos como en el resto de consecuencias que se desencadenan.

De acuerdo con Unión de Uniones, las comunidades autónomas más afectadas son Castilla y León, Cantabria, Galicia, la Comunidad de Madrid y Asturias. En esta última, fueron atacados 3.256 animales en 2023: 953 vacas, 227 cabras, 1.093 caballos, 976 ovejas y siete perros.

"El sector se está cansando de no ser escuchado. Parece que al final todo ha quedado en que Teresa Ribera se empeñó y ya está, pero hay mucho trabajo que hacer y no se puede ignorar a los ganaderos. Si no nos quieren en los despachos, pues nos tendrán que escuchar en las calles", ha criticado el coordinador de sectores ganaderos de Unión de Uniones, Alfredo Berrocal.