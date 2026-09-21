Urtasun, preocupado por la libertad de información: "Exige que podamos conocer quién está detrás de un medio"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Urtasun ha asegurado que el Gobierno está trabajando en estos momentos para la implementación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) y ha advertido de que "no basta con que no exista censura" sino que la libertad de información exige poder "saber quién está detrás de un medio de comunicación".

"No basta con que no exista censura, la libertad de información también exige que un periodista pueda proteger sus fuentes, que una redacción pueda tomar decisiones sin interferencias, que podamos saber quién está detrás de un medio de comunicación, que la publicidad institucional se reparta con criterios transparentes, que los sistemas de medición de audiencia sean fiables y que los medios públicos dispongan de garantías reales de independencia", ha subrayado Urtasun, este lunes, durante la clausura de la Jornada 'La necesaria y obligatoria implementación en España del EMFA', en el Congreso.

Urtasun ha advertido de que él es el ministro de Cultura pero también le "preocupa" la libertad de información. En este sentido, ha defendido que "una democracia necesita muchos medios, pero sobre todo necesita medios verdaderamente libres y con profesionales que puedan ejercer su oficio con independencia y con derechos".

Además, ha precisado que "la televisión o la radio pública no pertenecen al gobierno que circunstancialmente gobierna" sino "a la ciudadanía" y ha añadido que "ese principio debe guiar en todos los niveles de la administración".

Urtasun ha recordado que la EMFA nació "como una reacción a lo que eran las limitaciones a la libertad de prensa que se estaban produciendo en Europa y particularmente a lo que estaba pasando en la Hungría de Victor Orban" y ha precisado que llegó a encontrarse "absolutamente maniatado" por algunos gobiernos".

De hecho, ha indicado que el último "escollo" para cerrar el texto fue la voluntad de alguno de ellos de "que se pudieran interceder comunicaciones de periodistas por motivos de seguridad nacional". "Estuvimos a punto de no cerrar la EMFA por esta cuestión, que hubiera sido un desastre porque las presidencias que venían después de la española creo que ya no hubieran estado en medida de cerrar el texto. La cerramos in extremis, afortunadamente", ha destacado.

El ministro ha defendido que "en términos generales", el texto que resultó es "muy bueno" aunque se ha mostrado disponible para recibir las propuestas de mejora de las asociaciones y sindicatos de periodistas.

Durante la jornada, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha reclamado que se "implemente de forma total y efectiva" EMFA y ha propuesto "crear una red de colaboración" entre organizaciones de periodistas, sindicatos, entidades sociales e instituciones para "defender el derecho a la información como un derecho básico de la ciudadanía".

Entre los aspectos fundamentales de la ley, los ponentes han destacado la protección de los periodistas frente al uso de programas espía, las obligaciones de transparencia de las empresas de comunicación, la protección de los medios de comunicación públicos frente al control político, la protección del pluralismo en casos de fusiones y la independencia de las autoridades nacionales reguladoras de los medios de comunicación.

Según han recordado, este reglamento es de obligado cumplimiento en todos los países miembros de la Unión Europea, pero eso requiere modificar algunas leyes para su aplicación.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha pedido "que exista transparencia en los medios, que se controle la excesiva concentración de medios, que cada ciudadano pueda conocer perfectamente la propiedad, quién hay detrás de un fondo que controla un periódico, qué accionistas tiene". "Pero fácilmente, que no haya que estudiar álgebra para saber quiénes son los accionistas de una televisión pública o de un digital", ha puntualizado.

Por su parte, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, ha advertido de que, desde la entrada en vigor legal de la EMFA, "apenas unos pocos gobiernos europeos, entre dos y cuatro como máximo, de un total de 27, han adoptado las medidas necesarias para que el reglamento sea plenamente aplicable a nivel nacional". Según ha indicado, solo Finlandia y Suecia la han convertido en una obligación legal a nivel nacional mientras que en "Bélgica, Italia y Francia se han producido fusiones sin que se haya exigido una prueba de pluralismo".

También ha rendido "homenaje" al papel desempeñado por Urtasun como eurodiputado pues "en 2003, gracias a él y bajo la presidencia española de la Unión Europea, se logró alcanzar un acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo" cuando había "un punto de fricción" ante "la voluntad de siete Estados europeos --Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre, Suecia y Finlandia--, de legalizar, en cierto sentido, el espionaje a los periodistas bajo vagos pretextos de seguridad nacional".

Durante el acto, también ha intervenido el vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) --el organismo al que se ha otorgado la capacidad reguladora en este reglamento--, Ángel García Castillejo, quien ha señalado que la CNMC "no es el órgano idóneo" para esta atribución. Además, ha advertido de que "se ha generado toda una expectativa" sobre la asunción de dos nuevas competencias en su seno --los servicios digitales y los medios de comunicación-- y se encuentran con "dificultades reales" para asumirlas.

"Se otorgan estas nuevas competencias a la CNMC, se le dota de la estructura para poder acometer las competencias y funciones en aplicación de estos reglamentos comunitarios pero, desgraciadamente, este proyecto de ley se encuentra estancado, paralizado, postergándose semana a semana, como un palo y zanahoria. El plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y parciales. Con lo cual, estamos en una situación, desde mi punto de vista, y desde un punto de vista democrático, de angustia", ha asegurado García Castillejo.

"LOS MEDIOS CONFIABLES ESTÁN AMENAZADOS"

En todo caso, ha insistido en la importancia de implementar el reglamento en España porque, a su juicio, "los medios confiables están hoy amenazados". En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos que se oponen y ha propuesto, si no da tiempo a tramitarlo como proyecto de ley, a hacerlo por medio de un "real decreto ley". "Yo creo que estamos ante un ejercicio antipatriótico", ha denunciado.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha dicho que es "imperioso" aplicar este reglamento frente a las "amenazas" que existen en la actualidad como la "concentración de medios en determinadas personas y holdings económicos que no permiten la pluralidad" o a "la proliferación de pseudomedios" y de "falsos periodistas que más que periodistas son opinadores y que no contrastan fuentes".

Si bien ha denunciado que existe un "bloqueo, no por parte del Gobierno, sino por otros grupos" y ha reprochado que "nadie quiere mojarse en estos momentos". Ante esta situación y para "desbloquear" la ley, Martínez Seijo ha propuesto "despiezarlo" y presentar "una proposición de ley" para poder aprobar la parte correspondiente al reglamento, o bien "estudiar la posibilidad de hacer un real decreto ley".

Por su parte, el diputado de Sumar Francisco Sierra ha remarcado que "no es un problema de aplicación de la EMFA" sino de "falta clara de voluntad política" y de "déficit" de políticas públicas de comunicación.

Además, ha pedido al PSOE que priorice "el desbloqueo del desarrollo normativo" y "avanzar en los derechos de acceso y participación de la ciudadanía" en los medios de comunicación públicos. "Está en juego la democracia informativa", ha zanjado.