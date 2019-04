Vasile (Mediaset) avisa a la CNMC del "metro diferente" con el que se juzga a sujetos del mismo entorno competitivo

Publicado 10/04/2019 13:57:28 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha mostrado su disconformidad con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha avisado de que "el verdadero enemigo puede ser la discriminación derivada de la asimetría, el metro diferente con el que se juzgan sujetos que pertenecen al mismo entorno competitivo".

Vasile se ha expresado así durante su intervención en la Junta General de Accionistas, que ha tenido lugar este mediodía en la sede del grupo de comunicación en Madrid, con la participación del presidente de la compañía, Alejandro Echevarría.

"Hay quien vive sometido y aplastado por unas normas concebidas para un mundo que ya no existe y quien no tiene reglas, quien no debe pagar ni impuestos ni errores ni horrores", ha manifestado Vasile.

Por su parte, el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, ha señalado que "resulta trascendental proceder, cuanto antes, a una armonización de las obligaciones impuestas a los medios audiovisuales".

La Junta General de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales correspondientes a 2018, así como el Estado de Información No financiera. Además, se ha dado luz verde a la propuesta de aplicación del resultado obtenido en 2018, y a la gestión y actuación del Consejo de Administración en el pasado ejercicio.

Por otro lado, se ha otorgado la autorización para que los consejeros con funciones ejecutivas y la Alta Dirección puedan percibir parte de la retribución variable que hayan devengado en 2018 en forma de acciones.

Igualmente, se ha autorizado al Consejo de Administración para que, en su caso, pueda establecer un sistema de retribución plurianual para consejeros ejecutivos y directivos referenciado al valor de las acciones de la compañía. También se ha dado luz verde al Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros 2018 de Mediaset España.