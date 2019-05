El Vaticano acoge un congreso sobre ateísmo y agnosticismo

Publicado 28/05/2019 17:44:10 CET

ROMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano acoge hasta el próximo jueves un congreso sobre ateísmo y agnosticismo enmarcado en la primera conferencia mundial sobre 'Comprender la no creencia', organizada conjuntamente por el Vaticano y la Universidad británica de Kent en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Cuarenta profesores universitarios e investigadores de todo el mundo han analizado los resultados del primer gran estudio mundial sobre los no creyentes, liderado por el 'Nonreligion and Secularity Research Networ' de la Universidad de Kent y financiado por la Templeton Foundation, con una beca de 2,3 millones de libras esterlinas.

Los investigadores del estudio, que ha sido realizado en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Dinamarca, China y Japón, se preguntaron sobre las actitudes sociales hacia fenómenos sobrenaturales, como la vida después de la muerte o la astrología, si el "universo en última instancia carece de significado" o qué valores son los más importantes para ellos. Además, utilizaron términos reconocidos internacionalmente para identificar a los no creyentes que dividieron en ateos (es decir, personas que "no creen en Dios") y agnósticos (personas que "no saben si hay un Dios o no, y no creen allí").

Los hallazgos clave de la investigación concluyeron que en los seis países donde se hizo el estudio la mayoría de los no creyentes se identifican como "sin religión" y son pocos los que se consideran ateos o agnósticos. También se puso de manifiesto que el no creer en Dios no significa necesariamente no creer en otros fenómenos sobrenaturales ya que la mayoría de los no creyentes de los países estudiados expresaron su creencia en uno o más fenómenos sobrenaturales.

Asimismo, se constató que los "ateos agresivos" contra la religión sólo se manifiestan en ambientes políticos extremistas o que la figura del "ateo convencido y dogmático" prácticamente no existe.