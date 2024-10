El Vaticano quiere empoderar a las mujeres en la Iglesia, aunque afirme que de momento el diaconado no es para ellas

ROMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha asegurado que se están dando pasos "muy concretos" para empoderar a las mujeres en la Iglesia, aunque ha confirmado, que, de momento, el diaconado no es una opción para ellas, aunque esta cuestión sigue en estudio.

"Podemos avanzar con pasos claros y concretos que empoderen a las mujeres en la Iglesia, empezando por distinguir lo que es inseparable de las órdenes sagradas de lo que no lo es", aseguró Fernández tras la reunión que mantuvo este jueves con un grupo de asistentes del XVI Sínodo de los Obispos que concluye este sábado con la votación del documento final.

El cardenal argentino remarcó --según recoge la página web oficial de la Santa Sede, Vatican News-- que está comprometido a revisar el papel de la mujer y a explorar nuevas posibilidades para las funciones y cargos que puedan desarrollar.

Fernández dijo que las mujeres quieren ser escuchadas y valoradas ya que "piden tener autoridad y desarrollar sus carismas y capacidades", pero también señaló que la mayoría de ellas "no piden el diaconado", es decir, no piden ser "clericalizadas".

En este sentido, señaló que están estudiando "las diferencias entre el orden sagrado y el poder, para poder confiar a los laicos y, por tanto, también a las mujeres, funciones de liderazgo en la Iglesia".

"Si resulta que en el pasado las mujeres predicaban durante la celebración de la Eucaristía o ejercían el poder sin haber sido ordenadas diáconos, ¿tiene esto menos valor?", se preguntó el cardenal.

Así manifestó que se está estudiando "el papel de la mujer en la Iglesia, no específicamente la posibilidad del diaconado femenino", sobre el que sigue trabajando la comisión presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi.

No obstante, Fernández dejó claro que esta comisión reanudará su trabajo "con más vigor, escuchando las propuestas de la asamblea sinodal y de otras de todo el mundo". "Las propuestas y subvenciones pueden enviarse a través de la Secretaría del Sínodo", aseguró.

En este sentido, afirmó que si bien "no está madura una decisión sobre el diaconado", esto no significa que Francisco quiera cerrar la cuestión, "sino seguir estudiando, dado que las conclusiones de los trabajos de la comisión no son unívocas y hay historiadores según los cuales en el pasado hubo casos de mujeres ordenadas diaconisas, otros historiadores según los cuales en cambio se trató de una bendición y no de una verdadera ordenación".