Una veintena de países y entidades lanzan la Coalición Internacional para los Derechos de la Infancia ante la IA - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de organizaciones y países, entre ellos España, ha lanzado la Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial en el seno de las Naciones Unidas, que trabajará para garantizar que la IA "respete la seguridad, el desarrollo saludable y los derechos de niños y niñas".

Así lo ha dado a conocer este martes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López. La propuesta se ha concretado en el primer Diálogo de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra.

En este sentido, Óscar López ha mostrado su "satisfacción" por el éxito de adhesiones a la Coalición, una iniciativa impulsada por España con el apoyo de Francia, Kenia y la Unión Europea.

"No cometamos con la IA los mismos errores que con las redes sociales. Los derechos de los menores no pueden desaparecer en el mundo digital. Cada día, niños y adolescentes de todo el mundo acceden a sitios donde les pueden hacer daño", ha avisado.

En el acto de presentación de la Coalición, el ministro ha señalado que es un "deber protegerles". "Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables", ha subrayado.

Entre los países que se han sumado a la iniciativa se hallan Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, República de Corea, El Salvador, Estonia, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos, además de España.

También se han unido a esta Coalición UNICEF, UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Oficina de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes y la Comisión Europea.

DESARROLLO SALUDABLE Y DERECHOS

Según el Ministerio, esta coalición busca la coordinación entre gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, empresas tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil, expertos en bienestar infantil y profesionales de la educación para "garantizar que el desarrollo y el despliegue de la IA respeten la seguridad, el desarrollo saludable y los derechos de todos los niños y niñas, tal y como se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño".

En el documento aprobado, los firmantes reconocen que el rápido despliegue de sistemas de IA está transformando los entornos digitales en los que los niños aprenden, comunican e interactúan.

"Estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores. Garantizar que los sistemas de IA sean seguros desde el diseño requiere una acción coordinada entre gobiernos, industria, sociedad civil y organizaciones internacionales", han señalado.

De esta forma, los firmantes de la coalición se comprometen a "desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas".

También fomentarán la cooperación entre todos los actores implicados en la protección de los derechos de los menores e impulsarán el intercambio de buenas prácticas, incluidas las aportaciones del Panel Científico Independiente de IA.

Por último, se comprometen a "garantizar" que las opiniones de los menores "contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados".

Con base en los datos del primer informe del Panel Científico de la IA, López ha apuntado que se confirma la exposición de los menores "a algoritmos manipulativos, noticias falsas, pornografía y ciberacoso". "Las evidencias están sobre la mesa y nos exigen actuar", ha reclamado.

Por ello, ha abogado por impulsar la gobernanza de la IA, que "no puede operar sin normas" sino "regirse por estándares fiables que incorporen seguridad desde el diseño, evidencia científica y supervisión humana". Algo que, "junto con mecanismos eficaces de verificación de edad que preserven la privacidad, puede evitar daños innecesarios que condicionarán el desarrollo de nuestros hijos y nietos".