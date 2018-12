Vértice 360º cierra acuerdos con productoras internacionales para adquirir nuevos títulos por valor de 2,8 millones

Publicado 04/12/2018 18:01:07 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vértice 360º ha llegado a nuevos acuerdos estratégicos con productoras internacionales para la adquisición de una veintena de títulos por más de 2,8 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como ha detallado la compañía, estos acuerdos se concretan en la adquisición de 19 títulos de Embankment ('Driven'); Pathé ('Misbehaviour'); Insiders Mad Rivers ('Waldo', 'Ruin' y 'Toff Guys'); Studio Canal ('Gunpowder Milkshake'); y Voltage ('Drive Hard', 'Frozen Ground', 'Fort Bliss', 'Call of the Wild 3D', 'George A. Romero's Survival of The Dead', 'The Tripper', 'Good Kill', 'Puncture', 'Reasonable Doubt', 'The Whistleblower', 'The Devil's Tomb', 'The Grand Seduction', 'Personal Effects', 'While She Was Out').

El valor económico de los acuerdos asciende a 3.200.000 dólares (2.819.350,76 euros). "Con el presente acuerdo, Vértice 360 aumentará el número de estrenos en cine, ampliando y consolidando asimismo su catálogo como el mayor independiente por número de títulos en España", ha destacado.

Por último, Vértice 360º ha explicado que esta adquisición tendrá un "impacto significativo" en los ingresos de la compañía en los tres próximos años.