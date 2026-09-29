Los veterinarios se concentrarán ante el Congreso el 14 de octubre para exigir soluciones al medicamento veterinario

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Crisis Veterinario ha convocado a los veterinarios de toda España a una nueva movilización ante el Congreso de los Diputados el 14 de octubre a las 11:00 horas para reclamar soluciones "definitivas" al conflicto por el medicamento veterinario y una regulación que "garantice el criterio clínico, la seguridad jurídica y el acceso de los animales a los tratamientos".

"La concentración ante el Congreso quiere trasladar un mensaje especialmente dirigido a los responsables políticos: la profesión ha participado en reuniones, ha presentado propuestas y ha mantenido abierta en todo momento la vía del diálogo, pero necesita que los procesos actualmente en marcha se traduzcan en resultados concretos. La profesión pide conocer qué puntos de sus propuestas asumirán los grupos parlamentarios y cuáles seguirán pendientes", ha explicado.

El sector considera que los problemas "fundamentales" que dieron origen a las protestas hace dos años "siguen sin estar resueltos" pese a que se han producido avances "parciales" y a que hay "distintos cauces institucionales abiertos". Entre sus principales reclamaciones, está la lucha contra el Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, la conocida como la Ley del Medicamento Veterinario.

A su vez, los veterinarios demandan la revisión del marco normativo del medicamento veterinario para garantizar el criterio clínico, la seguridad jurídica y una atención adecuada a los animales. A su juicio, es necesario impulsar un nuevo marco que permita "compatibilizar el necesario control de los medicamentos con la evidencia científica, el criterio clínico, la seguridad jurídica y una atención adecuada a cada paciente".

El Comité de Crisis Veterinario ha lanzado esta convocatoria en un momento en el que se está tramitando el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios que, si es aprobada, sustituirá el marco legal aprobado mediante el Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

"Su tramitación representa una oportunidad especialmente relevante para incorporar de forma adecuada las necesidades específicas de la medicina veterinaria y corregir algunos de los problemas que la profesión veterinaria viene denunciando en materia de prescripción, dispensación, suministro de medicamentos, criterio clínico y seguridad jurídica", ha recalcado.