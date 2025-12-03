Veterinarios piden plan efectivo de control de fauna silvestre con especial atención al jabalí por su "riesgo sanitario"

Foto de archivo de un jabalí. - Europa Press/Contacto/Guillaume Bonnefont

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha reiterado la importancia de contar con un plan efectivo de control de la fauna silvestre, con especial atención al jabalí debido "al alto riesgo sanitario que supone" como reservorio y vector de enfermedades como la peste porcina africana (PPA), por los daños directos en bioseguridad de explotaciones, por la contaminación de zonas de alimentación y agua y por el contacto accidental con ganado doméstico.

Así se ha expresado la organización días después de que las autoridades hayan localizado varios cadáveres de jabalíes muertos por PPA, suceso que no ocurría en España desde 1994. En este marco, la OCV ha advertido que la PPA representa "una seria amenaza económica y sanitaria" aunque no se transmita a humanos y ha subrayado que el trabajo de los veterinarios es "fundamental" para prevenir su introducción y mitigar sus efectos.

"La vigilancia epidemiológica, la detección temprana, la implementación de medidas de bioseguridad y la coordinación de las actuaciones sanitarias dependen del conocimiento y la capacidad técnica de los veterinarios", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla y consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios, Santiago Sánchez Apellániz, ha apuntado en declaraciones a Europa Press a que el brote actual "probablemente" haya surgido a raíz de algún accidente dado que todas las explotaciones ganaderas de la zona "están chequeadas y con resultado negativo". "Probablemente sea eso un accidente de alguien que haya traído comida de algunos de los muchos países de Europa que tienen peste africana y hayan hecho la típica matanza domiciliar y se hayan traído los productos aquí", ha indicado.

El experto, que empezó su carrera en 1993 combatiendo la enfermedad, ha explicado que las autoridades están haciendo "lo que hay que hacer". Así, se ha identificado la muestra, se ha confirmado el resultado en laboratorio y se han hecho los radios de 10 y 20 kilómetros (km), con controles y movilización. "Es normal que aparezcan más animales muertos. Pero gracias a Dios todavía no ha llegado (la enfermedad) ninguna explotación ganadera, porque las treinta y tantas explotaciones que estaban en el radio de los 20 kilómetros han dado negativas", ha explicado.

Desde su punto de vista, entiende que lo que hay que hacer es "lo que (las autoridades) han hecho con la Unidad Militar de Emergencias (UME)", es decir, "establecer un cercado perimetral de manera que nadie pueda entrar o salir de ahí porque la PPA se transmite con muchísima facilidad". De manera más general, ha recalcado que hay "muchísimos jabalíes no sólo en Cataluña, sino en toda España" y que se debe "presionar" en la caza de esta especie. "El hecho de que haya (surgido este brote) no tiene nada que ver con la producción ganadera. La casa es necesaria", ha indicado.

Más allá de ello, el especialista en sanidad animal ha querido dejar claro que "no hay posibilidad" de que la PPA pase a humanos. "Tenemos veterinarios en todos los puntos de la cadena de alimentación y hay una transferibilidad completa de todos los productos. Los animales enfermos no pueden pasar de la primera línea, que es el matadero, porque allí se quedarían decomisados, con lo que no hay opción de que pasen a la cadena alimentaria. Y en el supuesto caso de que pasaran por una mataza domiciliaria o algo de eso, tampoco afectaría a la salud pública", ha señalado.

MÁS DE 15 AÑOS ALERTANDO SOBRE EL JABALÍ

El doctor en Veterinaria e investigador del programa Ramón y Cajal del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Ángel Barasona, ha señalado que el brote de peste porcina africana (PPA) en España se debe a la "altísima densidad" de jabalí, situación de la que los científicos llevan alertando "15 años".

"Más que se deba a la ganadería intensiva, mi opinión es que esa situación se debe a que estamos manteniendo una altísimas densidades de jabalí que superan los umbrales críticos admisibles a nivel sanitario, ecológico y de todo tipo", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Según ha recordado, los científicos llevan "más de 15 años" alertando de la "elevada abundancia de ungulados silvestres en general, jabalí en particular ya que esto conlleva muchos problemas sanitarios que después pueden provocar efectos en el sector ganadero español y un problema para la salud pública ya que el jabalí es reservorio silvestre de varias enfermedades.

Aún así, ha precisado que este no es el caso de la peste porcina africana, que no tiene contagio humano y que no es capaz de transmitirse a otras especies del contexto español que no sean cerdos o jabalíes. Tal y como ha explicado, la peste porcina africana es una enfermedad vírica con unos índices de letalidad "poco habituales" en porcino excepto por los suidos africanos, es decir, los cerdos domésticos, los jabalíes y sus parientes más cercanos provenientes de África.

En palabras del experto, este virus es "muy complejo" y tiene la capacidad de "evadir" la respuesta inmune del hospedador. En total, ha salido tres veces de África: en 1957, en 1960 y en 2007. El último brote, el de 2007, se inició en Georgia y llegó a Letonia con los contagios que venían a través de Rusia y de Bielorrusia. En 2018, afectó a China. "Tras China, cayeron la mayoría de los países asiáticos", ha recordado Barasona.

En casi todo el mundo --Rusia, Europa del Este y Asia-- el principal hospedador afectado ha sido el cerdo doméstico. Sin embargo, dentro de la UE, el principal hospedador ha sido el jabalí debido a los sistemas de contención y de vigilancia sanitaria, que "se hacen muy bien en cerdo doméstico".

"Realmente es una complicación mucho más grave que si tuviésemos la infección solamente en doméstico, que con sacrificios y vacíos sanitarios podemos llegar a controlarla. En jabalí no tenemos tantas herramientas. Por eso es tan grave la situación en Europa con estas altas densidades de jabalí. Y era el riesgo que teníamos en España como tercer productor del mundo de cerdo doméstico", ha detallado.

A juicio del experto, los controles que se están poniendo en marcha para controlar este brote en España son "muy acertados desde el punto de vista de la ciencia" ya que se está poniendo en marcha "un plan de choque contundente, rápido, para intentar frenar a la mayor brevedad posible la expansión de esos jabalíes infectados".

Tal y como ha indicado, la movilización de los cuerpos de seguridad --en los últimos días, también la UME-- junto a la gestión lo más higiénica posible de la extracción de carcasas de jabalíes encontrados muertos sumado a la prohibición de las actividades recreativas por parte de la ciudadanía es lo que otros países han llevado a cabo para erradicar brotes.