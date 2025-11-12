Víctimas de abusos dicen que el Gobierno ve "cerca" un acuerdo con la Iglesia para una comisión mixta de reparación

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2024, en Madrid (España).El Pleno del Congreso celebra hoy la primera vo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales en ámbitos eclesiales ven "cerca" el acuerdo entre Gobierno e Iglesia católica para crear una comisión mixta de reparación y reconocimiento y dicen que no pueden "esperar más". Así lo han indicado después de la reunión de este martes entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y 22 representantes de asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

El fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, Manuel Barbero, ha indicado a Europa Press que el Gobierno quiere que la comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia esté lista "antes de finalizar el año".

"Lo que ha venido a decir el Gobierno es decir que están trabajando en ello, que ha sido difícil y que se ha entorpecido mucho con la muerte del Papa Francisco y han tenido que volver a retomar las negociaciones con Vaticano y con la propia Iglesia, y que creen que el fin está cerca de firmar ese acuerdo", ha explicado.

Para Barbero es "de vergüenza" que, a diferencia de otros países como Irlanda o Francia, "en España sea imposible que la Iglesia se siente a reconocer y reparar a las víctimas" en una comisión.

Además, ha aclarado que el Plan Priva, Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso, impulsado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) es "una tomadura de pelo" y ha acusado a la Iglesia de "amedrentar a víctimas para que firmen indemnizaciones irrisorias y sin reconocimiento alguno, incluso con documentos de confidencialidad".

Aunque, según ha puntualizado Barbero, el Gobierno tiene un "plan B" en caso de que no haya acuerdo con la Iglesia, a su juicio, la comisión no debe ser "unilateral" sino que debe estar integrada por el Gobierno y la Iglesia. "El Gobierno sí o sí quiere que la Iglesia esté, y yo, como asociación, no puedo pedir otra cosa. Quiero que la Iglesia esté, porque quien tiene que reconocer no es el gobierno, quien tiene que reconocer es la propia Iglesia", ha matizado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha calificado de "razonablemente satisfactorio" el resultado de la reunión de este martes y se ha mostrado dispuesto a "trabajar en equipo" para crear un "órgano mixto de atención a las víctimas".

"Queremos trabajar en equipo para poder lograr que se cree un órgano mixto de atención a las víctimas, y si esto no es posible, que de una vez por todas, porque hay víctimas que ya no pueden esperar más, se cree un órgano de atención para que puedan ser reconocidas", ha explicado Cuatrecasas, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha destacado "el nivel de empatía y cordialidad" por parte de Bolaños y de su equipo, "a diferencia de la Iglesia", y ha añadido que "el Ministerio es consciente de que el plan Priva ha sido un rotundo fracaso", algo que también piensan las víctimas.

"No hay más que hablar de que la atención, el número ha sido residual, que las indemnizaciones han sido ridículas", ha precisado Cuatrecasas.

Mientras, el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, que, según ha precisado a Europa Press, no fue invitado a la reunión de este martes con Bolaños, ha pedido que sean los obispos y las órdenes religiosas quienes financien "íntegramente" la creación "de un mecanismo estatal extrajudicial de compensación para las víctimas de pederastia en la Iglesia" y "no el contribuyente".

"Además no puede ser medida aislada sino acompañada por leyes imprescriptibilidad penal y civil para evitar que estos delitos se repitan en el futuro", ha añadido.