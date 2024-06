Víctimas de abusos en la Iglesia denuncian la "hipocresía" de los obispos por no incluirlas en el plan de reparación

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia (Asociación Nacional Infancia Robada; Asociación Víctimas de Navarra, y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia) han denunciado la "hipocresía" de los obispos españoles por no incluirlas en el plan de reparación.

Así lo han puesto de manifiesto en un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, después del encuentro de la nueva cúpula de la Iglesia española con el Papa Francisco, en las que distinguió entre reparaciones e indemnizaciones económicas.

"Utilizar la reparación espiritual como una especie de muro de contención para evitar el resto de reparaciones nos resulta, y ya lo hemos manifestado una y otra vez, un acto de inaceptable hipocresía", aseguran.

En este sentido, las asociaciones consideran que la indemnización "nunca puede ser considerada como una limosna", sino que explican que "forma parte de la reparación y del reconocimiento".

Asimismo, critican que durante su última reunión en la CEE, Argüello señaló que las víctimas estarían presentes en la toma de decisión durante el planteamiento inicial y el desarrollo de un plan de reconocimiento, reparación e indemnización económica. "A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas", recalcan.

En esta línea, las víctimas acusan a los obispos de "sacar pecho" por lo que dicen que han hecho respecto a la prevención y prevención de las víctimas de pederastia. "En esa dirección, lo realizado hasta el presente no solamente es terriblemente insuficiente, sino que además ofrece un carácter minimalista, cuando no de absoluta nulidad. Es el criterio de las víctimas de nuestras asociaciones", apuntan para añadir que "la Iglesia tiene el deber humanitario y cristiano de ocuparse de sus propias víctimas, de reconocerlas, repararlas e indemnizarlas".

También hacen alusión a "legión" de oficinas de atención a las víctimas que creó la CEE hace unos años "ante el firme mandato y compromiso del Papa Francisco de tolerancia cero ante la pederastia eclesial". Así, exponen que el tiempo y los testimonios de "numerosas víctimas y supervivientes" han demostrado que "la gran mayoría" de esas oficinas "no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras". Además, subrayan que "aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas".

Las asociaciones indican que para comenzar a trabajar en la gestión es "innegociable" partir "desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores, así como un trato individualizado víctima a víctima".

"LA IGLESIA HA PREFERIDO DEFENDER A LOS PEDERASTAS"

También destacan en el escrito que han demostrado "mucha paciencia y mucho talante" en años de "silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad durante el que la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas".

"No vamos a ceder porque lo que pedimos es de derecho. Nuestra clave, en consonancia con la serenidad demostrada durante todos estos años, no va a ir desde mínimos en ascenso, en todo caso, es exigible que parta de máximos, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos de la victimología de este país antes mencionados", subrayan.

Finalmente, las víctimas exponen que su idea "no es imponer", sino que "siempre ha sido consensuar, pero partiendo de bases creíbles de respeto a las víctimas, bien estructuradas y rodeadas de absoluto respeto, algo que a día de hoy no percibimos", aseguran para añadir que a lo que nunca van a renunciar es a su dignidad.