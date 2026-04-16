Víctimas de pederastia piden al PP que apoye la ley de imprescriptibilidad y esperan se apruebe antes del viaje del Papa

El primer denunciante del caso de la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, y la escritora y periodista Leonor Paqué, junto a la sede del PP. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos en la Iglesia han reclamado este jueves ante la sede del Partido Popular, que apoyen en el Congreso la ley para que los delitos de pederastia no prescriban, que esperan que se apruebe antes del viaje del Papa León XIV a España; y han apuntado que sistemas como el acordado entre el Estado y la Iglesia para la reparación e indemnización de víctimas de estos abusos es un "mecanismo excepcional" que no sería necesario si estos delitos no prescribieran.

"El Gobierno nos ha dicho que esta ley es prioritaria, que quieren que salga, que se vote en el Congreso, antes de que venga el Papa a Madrid, por razones obvias. El PP tiene un mes para revisar su postura y para dar una explicación convincente de por qué está en contra de esta medida", ha indicado el primer denunciante del caso de la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Así lo ha pedido este jueves, en una concentración en la calle Génova, junto a la escritora y periodista Leonor Paqué, víctima de abusos en Bilbao y protagonista del documental 'Hermana Leonor, 20.000 kilómetros de confesión', en el que recorre España junto a su hermano para hablar con otras víctimas de abusos.

En concreto, piden al PP "que reconsidere su postura respecto a la ley de imprescindibilidad que se está tramitando en el Congreso en estos momentos" y le han advertido de que tiene "un mes" para cambiar de posición porque confían en que la ley de imprescriptibilidad se aprobará antes del viaje del Papa León XIV, que visitará el país del 6 al 12 de junio.

Los supervivientes han afeado al PP su "giro de 180 grados del PP" ya que, en el Parlamento europeo votó a favor de eliminar los plazos de prescripción penales y civiles en los casos de abuso sexual infantil, y ahora ha presentado una enmienda para ampliar el plazo "solo diez años". "Estamos decepcionados", han añadido.

Ante esta situación, han explicado que han pedido una reunión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o con algún responsable de su equipo para que les expliquen sus motivos, pero no han recibido respuesta. En todo caso, no cejan en su empeño y han anunciado que volverán a enviar una nueva solicitud de reunión este mismo jueves.

"Es triste tener que llegar a esta situación porque al final, como no te puedo explicar en persona mis argumentos, nuestros argumentos, tengo que hacer una rueda de prensa frente a la sede del PP con la esperanza que alguien del PP vea el telediario, lea el periódico y nos escuche. Lo lógico y lo razonable es que tengamos una conversación tranquila, pausada, objetiva, con datos encima de la mesa", ha subrayado.

Hurtado considera que "no es ambicioso" pensar que la ley de imprescriptibilidad puede estar aprobada para junio "porque es una ley muy sencillita porque tiene dos artículos". "Es una reforma que se puede hacer de forma muy rápida", ha asegurado. Además, ha destacado que "hay 310 votos, el 88% de la cámara, que está como mínimo a favor de ampliar en 10 años el plazo de prescripción". "Si después de todo, solamente conseguimos ampliar 10 años más los plazos, pues yo creo que es un fracaso de la política española", ha remarcado.

EN "EL PELOTÓN DE LOS TORPES" DE LA UE

Además, ha recordado que "15 de los 27 estados de la Unión Europea ya han aprobado esta medida". "Si el resto de países europeos está avanzando en esa línea, ¿por qué España va a ser diferente? ¿Por qué vamos a estar en el pelotón de los torpes en vez de en el pelotón de cabeza?", se ha preguntado.

Por su parte, Paqué ha explicado que, tras 20.000 kilómetros entrevistando a muchas víctimas, ha comprobado que muchas "se reprochan a sí mismas no haber sido capaces de decirlo", cosas como 'me ha costado 55 años sacarlo' o 'por qué yo he borrado esto de mi cabeza durante 30 años'". En su caso, ha indicado que habían pasado "50 años" desde los abusos cuando se decidió a contarlo.

En este contexto, consideran que la ley de imprescriptibilidad será "sanadora" porque permite a las víctimas "convertirse en supervivientes, porque permiten enfrentarse al agresor, enfrentarse al encubridor, exigir responsabilidades penales y pasar un poco pantalla, no quedarse encallado como víctima con 50, 60, 70 años".

Frente a ello, ha advertido de que la ley actual les "revictimiza" y "retraumatiza". Además, lamentan que se les vea como "sospechosos" por denunciar 50 años después de haber sufrido los abusos. Actualmente, el plazo para la prescripción de los delitos de pederastia comienza a contar en el momento en que la víctima cumple 35 años.

Con la nueva ley, aunque haya "muchas víctimas que seguirán sin querer denunciar, porque es muy difícil y muy duro meterte en un procedimiento judicial", consideran que "al menos saben que la elección de denunciar o no, es su elección".

EL SISTEMA DE REPARACIÓN, UN MECANISMO "EXCEPCIONAL"

Además, han defendido esta ley frente mecanismos extraordinarios como el sistema mixto de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia puesto en marcha por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

"Todas las iniciativas que ayudan a romper el silencio ayudan, pero la oficina de reparación es un mecanismo excepcional. ¿Por qué hemos tenido necesidad de un mecanismo excepcional? Porque el mecanismo ordinario no funciona, porque los juzgados no pueden juzgar los casos de abuso sexual infantil porque están prescritos. Por lo tanto, está muy bien que se haga ese mecanismo extraordinario, pero tú tienes que aprobar leyes de imprescriptibilidad penal y civil para que esos mecanismos extraordinarios en el futuro no sean necesarios", ha explicado.

Por otro lado, Hurtado ha criticado la "la decisión incomprensible del Vaticano de no juzgar al exobispo de Cádiz por un caso gravísimo de pederastia por tecnicismos legales que no entiende nadie" pues, a su juicio, envían "el mensaje de '¿para qué sirve romper el silencio?'".