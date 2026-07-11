La victoria de España ante Bélgica en el Mundial logra 11.454.000 espectadores de audiencia media y 76,5% de 'share'

Mikel Merino celebra este viernes su gol ante Bélgica, con el que España se clasifica para las semifinales del Mundial de fútbol de 2026. - Dirk Waem/Belga/dpa

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La victoria de la selección española ante Bélgica en el Mundial 2026 logró 11.454.000 espectadores de audiencia media en las cuatro cadenas que retransmitieron el partido y un 76,5% de cuota de pantalla, según publica este sábado un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue.

El choque entre España y Portugal, que se pudo ver a través de La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial, ha anotado un total de 15.930.000 espectadores únicos.

Además, el minuto más visto del Mundial este viernes fue a las 22.51 horas en La1, con 11.671.000 espectadores.

La cuota de pantalla por sexos alcanzó el 82,6% entre los hombres y el 70,3% entre las mujeres, mientras que la franja de edad que más seguimiento registró fue la de 13 a 24 años, con un 91,9% de cuota de pantalla, seguida de la de 4 a 12 años, con un 89,7%.

En cuanto a las regiones, las mayores cuotas se observan en Madrid (85,6%), Murcia (80,2%) y Navarra (79,6%).

La selección española se ha metido este viernes en las semifinales del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá tras superar en la eliminatoria de cuartos de final a Bélgica (2-1), gracias a un nuevo gol 'in extremis' de Mikel Merino, con lo que la 'Roja' se clasifica para las segundas semifinales mundialistas de su historia, en las que se verá con Francia.

El número de espectadores únicos que vieron este viernes algún partido del Mundial de Fútbol 2026 fue de 16.031.000, lo que supone el 33,7% de la población de España.