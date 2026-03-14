El viento, las olas y la nieve pondrán mañana en aviso a 13 CCAA, con nivel naranja en 4 regiones por oleaje

Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento, las olas y la nieve pondrán este sábado en aviso a 13 comunidades autónomas y Melilla en un día en el que puntos del Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña y Galicia estarán en nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por olas se localizan en la costa del litoral oriental asturiano; la costa del litoral cántabro; Girona; y A Coruña. Al margen de ellos, el resto de avisos por oleaje están en Almería y Granada; la costa del litoral occidental asturiano; Mallorca y Menorca; Tarragona; Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya; Castellón; la costa de Melilla; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, hay avisos por viento en Granada; Girona y Tarragona; Castellón; Melilla; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Por lo demás, los avisos por nieve localizan en Huesca; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Burgos, León y Palencia; Lleida; Pirineo navarro; e Ibérica riojana.

Para este sábado AEMET prevé que un frente acabe de recorrer la Península y Baleares y que tras él penetre una masa de aire de origen polar. Con esto, espera cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte de la mitad norte peninsular y a Baleares. En este marco, los mayores acumulados se darán en Asturias y Cantabria, así como en el nordeste de Cataluña y en Baleares. Allí, las precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas o granizo ocasional.

Al margen de ello, el organismo estatal prevé nevadas con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte que podrían afectar a otras regiones. Por zonas, la cota empezará baja en el norte y se situará entre 1.500/1.800 m en el resto del país, pudiendo bajar hasta los 800/1000m en la zona oriental a lo largo del día. Además, habrá heladas en zonas de montaña y áreas altas colindantes.

Por otro lado, AEMET ha indicado que en Canarias habrá cielos muy nubosos y que no se descarta que caiga alguna llovizna débil en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Asimismo, la calima tenderá a disminuir. En lo que se refiere a las temperaturas, el archipiélago registrará ligeros descensos de las máximas y ligeros ascensos de las mínimas.

Para el resto del país, el pronóstico recoge que las máximas descenderán de forma acusada en la Península y Baleares, bajada que será notable en amplias áreas e incluso extraordinaria en zonas puntuales del extremo nordeste. A su vez, las mínimas descenderán ligeramente en el nordeste y se darán ciertos ascensos en el suroeste.

Por otra parte, indica que el viento soplará en líneas generales de manera intensa de componente noroeste en la Península y Baleares y que será inicialmente del suroeste al principio en Baleares y fachada oriental. A su vez, prevé que alcance intensidad fuerte con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro, con posibles rachas muy fuertes en Pirineos, prelitorales el arco Mediterráneo y valle del Ebro. En Canarias habrá alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.