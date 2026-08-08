Vivas estima que todavía hay entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y tacha la situación de "insostenible"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (d), mantiene una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma, a 8 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, ha señalado a Marruecos como posible responsable y ha reclamado que se blinden las fronteras "con todas las garantías": "Aquí no va a haber papeles" ni salidas a la península, ha asegurado este sábado.

Vivas ha calificado la situación en la ciudad como "absolutamente insostenible" y "totalmente alejada" de la normalidad, con miles de personas "deambulando", sin tener cubiertas sus necesidades básicas y generando "inseguridad" y "perturbando" la vida ordinaria y la convivencia de Ceuta.

Ante esto, ha reclamado al Gobierno que resuelva esta crisis "de manera inmediata", por medio del "retorno a Marruecos" de todos los migrantes en situación irregular, y ha lanzado el mensaje de que "aquí no va a haber papeles" ni "salidas a la península".

En ese sentido, ha pedido al Ejecutivo incrementar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, el despliegue de medios y recursos "de todo tipo" en extranjería para lograr ese "retorno inmediato" lo antes posible y mantener al ejército en las calles para que transmita "seguridad".

Además, ha recalcado la necesidad de "blindar la frontera" con "todas las garantías", mediante las acciones de "índole preventiva, disuasoria y de reacción que haya que aplicar".

"No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta, esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca. Necesitamos garantías absolutas en ese sentido", ha criticado Vivas, quien afirma que Ceuta va a "resistir".

"Lo que a mí me sorprende, y se lo digo con toda sinceridad, es que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera. A mí no me cabe en la cabeza, no tengo información, pero me parece que es realmente imposible que haya una movilización de 80.000 personas y en el lugar donde se está produciendo uno no se entere. Y uno no avise, y uno no alerte", ha insistido, en declaraciones a los medios.

Por otra parte, ha señalado al Gobierno por su "incomparecencia" el día de la "avalancha" y ha denunciado que, cuando acudió a los distintos ministerios competentes para advertir de la situación, no fue "escuchado".

Respecto a la situación actual, critica también que el Ejecutivo ha transmitido una vuelta a la normalidad y la presencia de 2.500 personas migrantes en Ceuta, mientras que sus estimaciones son de entre 8.000 y 11.000.

"Realidad, por favor. Que contemos la verdad de lo que está pasando y que actuemos en consecuencia. No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay", ha avisado.

Finalmente, ha agradecido la "excelente" labor del ejército y de la policía y se ha mostrado "muy agradecido" al Rey, quien le ha transmitido "cariño y apoyo" a Ceuta y a los ceutíes, que "están muy presentes en el pensamiento" de Felipe VI, elogia.