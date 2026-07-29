Vocento aumenta un 3% sus ingresos en el primer semestre y un 43% su Ebitda excluyendo indemnizaciones

Archivo - Junta General de Accionistas 2026 de Vocento - VOCENTO - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vocento ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 164,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo de comunicación este miércoles.

El grupo de medios ha explicado que este crecimiento se debe al aumento de la publicidad en prensa y al negocio del área de Diversificación, que registró un incremento medio del 17,8% entre los segmentos de gastronomía, agencias y clasificados.

En este sentido, ha destacado que los ingresos de diversificación, junto a los del negocio digital, representan ya el 47% del total de ingresos de la compañía, que "cada vez cuenta con menor dependencia del negocio tradicional".

Respecto al resultado bruto de explotación (Ebitda), excluyendo las indemnizaciones, alcanzó los 6,5 millones de euros, lo que supone un 42,7% más que el mismo periodo de 2025.

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, ha declarado que "los resultados del primer semestre reflejan el avance en la ejecución de los objetivos para este año y del Plan Estratégico 2025-2029". "Actuamos en línea con nuestra hoja de ruta: nuestros lectores han respaldado la renovación editorial de nuestras cabeceras, lo que se refleja en el crecimiento de las suscripciones", ha afirmado.

"Además, crecemos en diversificación y hemos reorganizado el área de impresión con un nuevo acuerdo con Bermont que contribuirá a mejorar la rentabilidad del grupo. Los resultados confirman que estamos en el camino correcto para seguir construyendo un Vocento más ágil, más digital y más diversificado", ha concluido.

Vocento ha informado de que en el primer semestre registró un resultado negativo de 14,6 millones de euros, "principalmente por indemnizaciones", frente a las ganancias de 6,4 millones del año anterior por "los impactos extraordinarios positivos derivados de las ventas de negocios no estratégicos y de activos inmobiliarios durante el pasado ejercicio".

Por su parte, la deuda financiera neta se sitúa en 24 millones de euros, lo que supone un ratio respecto a Ebitda de 1, frente a los 12,2 millones de euros registrados a cierre de 2025.

Vocento, que cuenta con cabeceras como 'El Correo', 'El Diario Vasco', 'Ideal', 'El Norte de Castilla', 'Las Provincias' o 'ABC', firmó el pasado 20 de marzo una financiación sindicada a largo plazo con el fin de dar mayor estabilidad al Grupo.

MEJORAS EN PRENSA Y DIVERSIFICACIÓN

Por áreas de actividad, la división de prensa ha registrado una mejor evolución publicitaria en los segmentos en los que está presente (+4,7%), frente a la media del mercado (+1,8%). En el de prensa generalista ha crecido un 1,6%, mientras el mercado subió un 0,4%.

Asimismo, se ha registrado un incremento del 19% de las suscripciones digitales, con un crecimiento en 'ABC' del 33% y del 10% en Regionales. En total, las suscripciones alcanzan las 222.000.

Sobre los negocios de diversificación, el área de clasificados, que incluye Sumauto y Premium Leads, ha aumentado sus ventas un 7,9% hasta junio, hasta alcanzar los 12,6 millones de euros.

En gastronomía, los ingresos han crecido un 41,2% y alcanzaron los 13,7 millones de euros impulsados, sobre todo, por la internacionalización de Madrid Fusión. También el área de Agencias ha logrado mejoras con un incremento del 7,6% de sus ingresos, que llegan a los 11,9 millones de euros.

Por otro lado, en el área de impresión y distribución se ha registrado en este periodo un descenso de los ingresos que se sitúan en 23,2 millones de euros por una menor actividad de la impresión. Vocento ha llegado a un acuerdo con Bermont para reducir los costes de impresión de 'ABC' y 'Hoy' (Extremadura), lo que supondrá un ahorro de dos millones de euros en 2026.

En cuanto a Rotomadrid, la planta de impresión del grupo en Madrid, la compañía ha explicado que "se están analizando diferentes alternativas estratégicas para dotarla de estabilidad".

SEGUNDO AÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Vocento ha asegurado que mantiene sus objetivos de mejorar el Ebitda excluyendo indemnizaciones entre un 10% y un 18%, hasta alcanzar los 30-32 millones de euros, tal como indica el Plan Estratégico 2025-2029. Para ello, la compañía está trabajando en cuatro ejes estratégicos. El primero es aumentar los ingresos de prensa con un crecimiento de la publicidad y un incremento de los suscriptores del 17%, con un objetivo de impacto en el Ebitda de un millón de euros.

En este área, la compañía ha añadido que mantiene su estrategia de "reforzar el compromiso con los socios minoritarios de sus cabeceras regionales, como ha ocurrido recientemente con la familia fundadora de 'Las Provincias' que ha renunciado a ejercer su opción de venta".

El segundo eje estratégico es construir un modelo operativo "más eficiente" con un plan de transformación y la reorganización de la actividad de impresión, que permitiría un ahorro de entre 1 y 2,5 millones de euros. Los dos últimos --ha agregado-- son crecer en clasificados y agencias, con un impacto previsto de hasta 1,5 millones de euros; y destinar un 20% del CAPEX a proyectos de data para mejorar sus capacidades digitales.