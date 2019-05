Vox se cae del debate de TVE tras reformular su propuesta ante los requerimientos de la JEC

Actualizado 14/05/2019 18:14:34 CET

MADRID, 14 EUROPA PRESS)

Vox no participará en el debate a seis entre los candidatos a las elecciones europeas organizado en TVE después de que RTVE haya reformulado su propuesta ante los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC).

"TVE nos acaba de comunicar que expulsa a Vox del debate de los candidatos a las elecciones europeas y decide meter a los golpistas de Junts per Cat. Conclusión: Vox molesta y siguen poniendo toda su artillería contra la voz de la #EspañaViva", ha criticado en Twitter el partido liderado por Santiago Abascal.

La primera propuesta de RTVE preveía la participación de representantes de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas --la candidatura que agrupa a ERC, Bildu y BNG--, y Vox. Sin embargo, según han explicado a Europa Press fuentes de la Corporación pública, ante los recursos presentados por PNV, Compromís y Junts, la JEC obligaba a incluirlos en el debate.

Las citadas fuentes han hecho hincapié en que la propuesta de RTVE es celebrar un debate a seis el próximo 22 de mayo, por lo que se ha reformulado la invitación con partidos que tengan dos o más representantes en Europa.

ENTRA LLIURES PER EUROPA, EL PARTIDO DE PUIGDEMONT

De esta forma, si se celebrara el debate con esta nueva fórmula, y participarían en él representantes del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas y Lliures Per Europa (Junts). No obstante, Compromís ha recurrido esta posibilidad y la invitación definitiva de RTVE aún no ha sido cursada.

Ni en la primera propuesta ni en la segunda reformulación del debate la Corporación pública especificaba los candidatos que participarían en él. Los cabeza de lista de estas formaciones son Josep Borrell (PSOE), Dolors Montserrat (PP), Luis Garicano (Cs), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), Oriol Junqueras (Ahora Repúblicas) y Carles Puigdemont (Lliures Per Europa).

Cabe recordar que este martes 14 de mayo la Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado que Oriol Junqueras --en prisión preventiva por el referéndum del 1-O-- pueda participar por vía telemática desde la cárcel de Soto del Real en el debate electoral a las 22.00 organizado por TV3 porque resulta incompatible con el horario del centro penitenciario, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de esta decisión. Por su parte, Puigdemont permanece en Bélgica, huido de la justicia española.