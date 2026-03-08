Vox critica la concesión de 650.000 euros a proyectos LGTBI en Barsil y Colombia y el Gobierno dice que es prioridad

Archivo - La diputada de Vox, Rocío Aguirre, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado explicaciones al Gobierno, a través de dos preguntas parlamentarias escritas, por la concesión de 150.000 euros a un proyecto en Brasil destinado al "fortalecimiento y protección de indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní" y de 500.000 euros a uno en Colombia para fomentar la "diversidad sexual y de género". Mientras, el Ejecutivo ha defendido su acción por derechos humanos.

En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal expone en el documento que, según medios de comunicación, el Gobierno destinó un total de 150.000 euros a un proyecto cultural en Brasil gestionado por un colectivo denominado 'Distrito Drag'. La ayuda, añade, fechada el 22 de julio, figuraba oficialmente bajo el epígrafe 'Programa Indígena 2025. Fortalecimiento y protección de Indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní'.

Asimismo, señala que el Ejecutivo habría destinado 500.000 euros en Colombia para fomentar la "diversidad sexual y de género", a través de la organización Corporación Caribe Afirmativo, canalizados bajo programas aprobados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En este sentido, pide conocer "de qué manera favorecerá a los españoles" estas ayudas, así como los motivos por los que se han concedido estas subvenciones.

Además, Vox pregunta por las subvenciones que ha otorgado España a países extranjeros relacionadas con la "diversidad sexual y de género" desde el 1 de junio de 2018 hasta la actualidad.

NO DISCRIMINACIÓN, "PRIORIDAD"

Por su parte, el Gobierno, en su respuesta recogida por Europa Press, señala que "la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos".

En esta línea, subraya que España impulsa "numerosas acciones" en defensa de la protección de las personas LGTBI en distintos foros multilaterales. También explica que este "compromiso" se traslada a la política de cooperación internacional, con proyectos específicos "destinados a capacitar a funcionarios y apoyar a las comunidades LGTBI" en América Latina y el Caribe, y en África", indica.

Asimismo, enmarca la subvención dentro de la Agenda 2030 y del principio de "no dejar a nadie atrás", destacando que varios Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplan medidas de reconocimiento de derechos y lucha contra la discriminación.

De la misma manera, sostiene que el proyecto en Brasil responde a la situación de vulnerabilidad que afecta al colectivo LGTBI en ese país, especialmente en comunidades indígenas, donde recalca el Gobierno que se registran elevados índices de violencia y dificultades de acceso a servicios básicos.

Según el Ejecutivo, la intervención ha sido diseñada en colaboración con el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de reforzar la protección y la seguridad.