Vox critica una nueva agresión tras encontrar el vehículo del teniente de Alcalde de Miguelturra con las ruedas rajadas

CIUDAD REAL, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado una nueva agresión a uno de sus cargos, esta vez en el vehículo del teniente de Alcalde de Miguelturra (Ciudad Real), Julián Margotón, que tras salir este martes del Consistorio descubrió que le habían rajado las ruedas de su vehículo particular.

Este no es el primero que sufre el concejal de Vox, como ha recordado la formación en un comunicado, ya que con anterioridad habían causado daños a su vehículo dejándole además en el parabrisas una nota con insultos.

También una semana a la concejal de Vox en Castellar de Santiago intentaron quemarle el coche y los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil como delito de odio.

El candidato de Vox al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha visitado este martes Miguelturra para reunirse con los concejales de la formación y expresar su solidaridad y apoyo por lo ocurrido.

"Venimos a condenar una nueva agresión a uno de nuestros concejales. No hay respeto por la libertad, por el pluralismo político", ha señalado Chamorro. "Nosotros no vamos a aceptar ningún dogma de toda esta gente que habla de tolerancia y luego son absolutamente intolerantes. No nos vamos a justificar absolutamente ante nadie por defender nuestros principios, nuestros valores y nuestro programa electoral".