Vox critica el rechazo de Junts a su ley para prohibir el burka y avisa: "Está a favor de la islamización en Cataluña"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congeso, Pepa Millán, ha criticado que Junts vaya a votar en contra de su proposición de ley en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos y hayan registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

"Junts está a favor de la islamización en Cataluña y esto se lo tendrán que explicar a los catalanes que están sufriendo esa sustitución poblacional con la que tanto orgullo alardeaban en Podemos, que querían llevar a cabo", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según Millán, Junts será "colaborador necesario" de la teoría del reemplazo en Cataluña, "una región que ya de por sí sufre las secuelas y las consecuencias de ese multiculturalismo impuesto por el PSOE". "Nosotros estamos en contra y no hacemos las cosas porque vayan a dar los números", ha subrayado.

Preguntada sobre si votarían a favor de la propuesta de Junts si fuese similar a la suya, la portavoz ha contestado que duda "mucho que fuera coincidente, porque en ese caso se tendría muy fácil votar a favor" de la iniciativa de Vox. "La realidad es que Junts se mueve por el cálculo electoral", ha subrayado.

En este sentido, Millán ha defendido la propuesta de Vox y ha asegurado que desde que las "políticas de fronteras abiertas" del PP y del PSOE "han facilitado la llegada masiva de inmigrantes procedentes de países con fuerte influencia islamista, se está normalizando la imposición de hábitos contrarios" a la cultura española que "atentan directamente" con los valores y que "además suponen una degradación inaceptable de la mujer".

Para la portavoz de Vox, el objetivo de prendas como el niqab o el burka es "la erradicación de la identidad personal de la mujer, de la vida en comunidad y aumentar el sometimiento al varón".

Además, ha indicado que espera que la mayoría de la Cámara respalde esta propuesta de Vox que, "por desgracia", no contó con el apoyo del PP cuando se votó en los parlamentos de Baleares, Cataluña, Madrid, Melilla, Murcia o La Rioja.

Por otro lado, Millán ha indicado que su partido ha registrado una iniciativa coordinada en todos los parlamentos y en todos los ayuntamientos donde tienen representación en la que exigen "rechazar la implantación del menú halal en cualquier centro público y promover la gastronomía tradicional" española, "garantizando el derecho de todos los consumidores a productos arraigados" en la cultura española y favorecer a los productores locales.