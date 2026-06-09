Vox dice compartir el discurso de León XIV: la prioridad nacional defiende la dignidad de las personas

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que la formación comparte el discurso que dio León XIV este lunes en el Congreso de los Diputados, "de la defensa del derecho a la vida desde su nacimiento hasta la muerte natural, de la dignidad humana, de los principios que deben permanecer inmutables a pesar de las aritméticas parlamentarias y de los límites morales al poder".

En este sentido, ha recalcado que el principio de 'prioridad nacional' "va en línea con la dignidad de todas las personas, especialmente de los españoles más vulnerables, que están sufriendo en estos momentos las consecuencias de las políticas de puertas abiertas como consecuencia de una caridad y un buenismo mal entendido por parte del Gobierno".

Según ha dicho, es el Gobierno el que muestra una "contradicción" con respecto a las palabras del Pontífice. De acuerdo con Millán, el Ejecutivo "se creía que podría utilizar las palabras de León XIV para blanquear su política, pero la realidad es bien distinta y lo que piden los españoles también es bien distinto a lo que quiere imponer este Ejecutivo".

"Lo que atenta contra la dignidad humana es seguir promocionando el negocio de todas esas mafias que se aprovechan de las políticas impulsadas por determinado Gobierno. Es sumir a los trabajadores de España en una precariedad absoluta por culpa de un mercado de trabajo cada vez más devaluado, como consecuencia también de estas políticas, y dejar a miles de españoles a la cola en el acceso a una vivienda de protección oficial que debería ser un derecho garantizado para todo el mundo", ha criticado.

A su vez, ha denunciado que ironizado diciendo que "la mejor metáfora" de lo que pretende hacer el Gobierno para "seguir enfrentando a todos los españoles" es lo que sucedió ayer, cuando se iniciaron las prospecciones geológicas para la resignificación del Valle de los Caídos mientras la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, hablaba en la Cámara Baja "de conciliación, de entendimiento y de diálogo".

"Esa es la gran hipocresía del Gobierno porque no soportan la idea de que los españoles un día superen la confrontación y la hostilidad en la que nos tiene sumido. Este Ejecutivo vive del enfrentamiento constante, de la hostilidad y de tener a los españoles peleados los unos contra los otros por culpa de sus sectarias leyes ideológicas", ha lamentado.

Por ello, ha defendido que Vox está aquí "para dar una alternativa a todos los españoles, también en cuanto a la convivencia". "Creemos que tiene que instalarse en España de una vez por todas frente a un Gobierno que vive del enfrentamiento, que vive del insulto y que vive de huir permanentemente al pasado para seguir sacando rédito político y seguir viviendo del relato", ha recalcado.

Por lo demás, la portavoz de Vox ha mostrado su esperanza de que la visita del Pontífice sirva para que los españoles salgan "fortalecidos" como nación y para que se tenga presente que España "son también todas esas familias y esos jóvenes sencillos que se han echado a las calles con un absoluto respeto, recogimiento y alegría de poder reivindicar su identidad, sus raíces cristianas".

En este sentido, lo único que "lamenta" la formación es que este viaje se haya producido en un "triste y grave contexto de crisis institucional, de escándalos y de investigaciones judiciales gravísimas al entorno del Gobierno y en medio de la pretensión de este mismo Gobierno de seguir enfrentando a los españoles mientras se cierne sobre él la sombra de la peor corrupción que todavía está por descubrir".

"Nos hubiera gustado que esta visita se produjera en otras circunstancias, pero, esperamos que sirva para que España salga más unida, más fuerte en sus convicciones y nos recuerde a todos, desde la labor que podamos realizar cada uno, lo esencial en nuestro trabajo diario", ha subrayado.