Vox rechaza en el Congreso y parlamentos autonómicos cualquier propuesta del Gobierno para "imponer censura en redes"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una iniciativa coordinada en todos los parlamentos autonómicos donde tiene representación y también en el Congreso de los Diputados para exigir el rechazo de cualquier propuesta del Gobierno "que pretenda imponer la censura en redes sociales".

Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, en rueda de prensa, en la que ha explicado que el objetivo es "garantizar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones".

Millán ha exigido que "nadie pueda ser perseguido por causa de sus opiniones" y ha destacado que, con esta iniciativa, buscan promover a todos los niveles nacional, europeo e internacional, "el fin de la cultura de la cancelación y asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre de expresión".

La portavoz de Vox ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su propuesta "de censura" de las redes sociales para los menores, "lo que pretende es censurar al mismo pueblo, al que roba, al que traiciona y al que condena a la invasión y al colapso de todos los servicios públicos y la inseguridad".

"No lo hace para proteger a los menores, han querido corromper a los menores introduciendo la ideología de género en las aulas. No han tenido ni una sola palabra, ni una sola propuesta para todos aquellos menores que sufren el bullying en redes sociales ante la pasividad de la Administración, básicamente porque no es eso lo que les preocupa", ha asegurado.

Millán considera que la "obsesión y preocupación" de Sánchez es "es el constante control del relato oficial por los medios de comunicación o por medio de las redes sociales".

"Y por eso este Gobierno lleva a cabo esta censura con los menores, porque no pueden dejar que los jóvenes vean la realidad de lo que sucede en nuestras calles, por ejemplo, o que no puedan informarse por medios alternativos a los oficiales del régimen del PSOE", ha aseverado.