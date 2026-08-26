La vuelta al cole costará de media 1.294 euros en centros públicos y hasta 8.761 euros en los privados, según OCU

Archivo - Una madre se despide de su hijo con motivo del inicio del curso escolar 2023/2024, en el CEIP El Constitución, a 11 de septiembre de 2023, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vuelta a las aulas para el curso 2026/2027 supondrá un desembolso financiero que oscila entre los 1.294 euros en centros públicos y hasta 8.761 euros en los privados de media por alumno, dependiendo del tipo de centro, las partidas analizadas y el alcance de los gastos anuales.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ante este impacto económico en los hogares, las familias recurren de forma generalizada a herramientas de financiación y al análisis comparativo de precios en busca de ahorro.

La entidad, que pondera el gasto medio total para todo el curso escolar entre centros públicos, concertados y privados, ha elevado sustancialmente la cifra dependiendo de esto, ya que en los públicos la media es de 1.294 euros, de 3.450 euros en los concertados y 8.761 euros en los privados.

Por su parte, la aplicación financiera Plazo ha detallado en su estudio de previsión de gasto que las familias estiman destinar una media de 550 euros por hijo exclusivamente a ropa, libros y material escolar, una cifra que asciende a 773 euros si se incluyen uniforme, ropa deportiva, matrícula y comedor.

Por conceptos de gasto, la ropa representa el mayor volumen para Plazo, con un desembolso medio de 264 euros por niño, seguida de los libros de texto --que representan 188 euros-- y el material escolar --98 euros--.

También en estos términos se ha expresado la OCU, que sitúa la media en libros de texto en 161 euros en la educación pública, 237 en la concertada y 302 en la privada, destacando además la matrícula, el comedor y las actividades extraescolares como las cargas más pesadas del presupuesto.

Asimismo, ambas entidades recuerdan que factores regionales y programas de gratuidad de libros hacen que el desembolso varíe según la comunidad autónoma.

Esta acumulación de gastos a finales de agosto condiciona la economía doméstica y según los datos brindados por Plazo, más de ocho de cada diez familias (83%) necesitarán alguna herramienta de pago o financiación para afrontar el inicio de curso.

En concreto, un 33% optar por fraccionar los pagos, un 25% utiliza tarjeta de crédito, un 23% combina ahorro y crédito, y solo un 17% lo asume íntegramente con sus ahorros.

Paralelamente, un estudio sobre hábitos de consumo difundido por el banco digital Klarna revela que el 89,4% de los consumidores españoles afirma comparar tiendas o plataformas antes de comprar.

De hecho, el 60,4% de los encuestados por la firma consulta entre dos y tres sitios web diferentes antes de decidir su compra, mientras que el 72,5% utiliza puntos de fidelidad y el 68,4% busca códigos de descuento.

No obstante, Klarna advierte de que el 52,8% de los consumidores reconoce haber retrasado compras esperando ofertas de última hora, una práctica que provocó un sobrecoste al 17% de quienes esperaron.

En el caso específico de los dispositivos electrónicos --como tablets u ordenadores--, un 12,1% acabó pagando más por decidirse tarde, con sobrecostes que rondaron entre los 201 y los 300 euros adicionales en el 16,5% de los casos.