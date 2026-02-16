Westinghouse abre en Madrid simulador para la nueva generación de nucleares:"Veremos si las centrales españolas cierran"

Westinghouse abre en Madrid el primer simulador europeo para la nueva generación de nucleares: "España es única". - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología nuclear Westinghouse --que ha suministrado tecnología a cinco de los siete reactores españoles-- ha inaugurado este lunes en Madrid el primer simulador de alcance completo en un país europeo para los generadores AP1000, que la propia compañía define como "el nuevo estándar de la industria para reactores de agua a presión". Sobre la elección de la ciudad han influido varios factores, como la familiaridad de los empleados españoles con el modo de trabajar de la compañía, que lleva trabajando en España 60 años.

A su vez, también se ha tenido en cuenta la situación de Madrid en el mapa, algo que permite a la compañía traer "muy fácilmente" a expertos de otras partes del mundo. "Simplemente es conveniente para todo el mundo y tiene el talento que necesitamos", ha señalado hoy en un encuentro con periodistas el presidente de nuevos reactores de la compañía, Luca Oriani.

Según ha resumido, "España es única". Sin embargo, la apertura del simulador coincide con el debate sobre la prórroga de la vita útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) y, en líneas más generales, con la cercanía del cierre nuclear del parque español, que se desarrollará --si el Gobierno no toma otra decisión al respecto-- entre el 2027, cuando clausurará el primer reactor de Almaraz, y 2035, cuando lo hará el de Trillo (Guadalajara).

Oriani, que ante preguntas de los periodistas ha bromeado diciendo que "como italiano, está acostumbrado a los debates intensos sobre la energía nuclear", ha indicado que este tipo de discusiones "cambian". "España va a construir nuevas plantas nucleares. A lo mejor no lo hace el año que viene o en los próximos cinco. Westinghouse (como empresa global) lleva trabajando 140 años. Podemos esperar hasta que llegue el momento", ha apuntado.

El presidente de Westinghouse España, Xavier Coll, también presente en el encuentro con la prensa, ha recalcado que no rechaza de plano la posibilidad de que se acabe extendiendo la vida de las centrales existentes en el país. "Veremos si el cierre tiene lugar como está previsto. Desde un punto de vista político y energético es muy difícil", ha indicado.

Aún así, ha puntualizado que aún poniéndose "en el peor escenario", la mayor parte de sus empleados trabajan ahora mismo para proyectos en el extranjero y que de todos modos también tienen equipos que han participado y participan en desmantelamientos de centrales españolas. "Sobreviviremos", ha subrayado.

De hecho, Westinghouse ha llevado a cabo un cambio de modelo operativo en 2026 ante la perspectiva de que a nivel mundial se extienda la vida útil de centrales o se construyan otras nuevas. Ahora tiene dos unidades globales de negocio, una destinada a las plantas en operación y otra en nuevos reactores. En España, Coll estima que la rama de la compañía en el país llegará a los 1.500 empleados el año que viene.

EL AP1000 SE PODRÍA RECONECTAR RÁPIDAMENTE EN EL CASO DE UN APAGÓN

De momento hay seis reactores AP1000 en funcionamiento, cuatro en China y dos en Estados Unidos (EEUU). En China hay 14 en construcción, de los cuales casi la mitad --seis-- entrarán en funcionamiento entre 2027 y 2028. En lo que respecta a la Unión Europea (UE), Westinghouse tiene proyectados 15 nuevos reactores de este tipo en Polonia --que en la actualidad no tiene reactores nucleares--, Bulgaria --que tiene dos-- y Ucrania --que, según explican desde Westinghouse España, ha parado los proyectos por la guerra.

La compañía ha explicado que lo más destacado de los reactores AP1000 son sus sistemas de seguridad pasiva. No necesitan energía eléctrica para actuar: en el caso de que ocurra un accidente, la planta activará durante al menos 72 horas estas características de seguridad sin necesodad de energía ni acción manual del operador. Por ejemplo, si tuviera lugar un apagón, no sería necesario cerrar el reactor y habría una gran rapidez de reconexión al tendido eléctrico.

Además, son construcciones "compactas" que requieren menos material y que ocupan menos de la mitad de un campo de fútbol. Por ello, Westinghouse estima que pueden costar entre la mitad y un tercio menos que otros reactores más antiguos, aunque no han precisado cifras concretas ya que el precio final depende de muchas variables: si el país en el que se desarrolla ya utilizada de forma previa la energía nuclear, si ya hay empleados formados, cómo son las redes de transporte, etc.

Preguntado por el posible impacto del cambio climático en las instalaciones y por situaciones como la dana de 2024 en Valencia, Oriani ha señalado que los AP1000 están diseñados "para aguantar condiciones extremas desde los 50ºC a los -40ºC de tal manera que puedan ubicarse en cualquier lugar del mundo desde el casquete polar al desierto de Arizona (EEUU)".

El presidente de nuevos reactores ha señalado que la capacitación de los empleados de los futuros AP1000 empieza "cinco años o más" antes de la que las plantas comiencen a estar en funcionamiento. Dependiendo del perfil de los operadores, estos pueden tardar entre tres y cinco años en obtener la licencia. En el simulador de Madrid, que empezó a acoger clases en enero a pesar de ser inaugurado este lunes, hay una clase y un simulador propiamente dicho, ambas completamente digitales.

En la clase --un simulador pero con un formato 'más de aula'--, los futuros operadores se familiarizan con el AP1000 durante las primeras fases de su capacitación. El simulador de alcance completo tiene la distribución de la sala de control de un central. En él hay varias pantallas que permiten a los futuros operarios interactuar con las que serían las diferentes partes de la planta.

En total, se entrenan para tres puestos: el supervisor de la sala de control --que monitoriza y da órdenes a los operadores--, el operador del reactor y el de equilibrio de turbinas --que gestiona operaciones con funcionamiento eléctrico. De forma adjunta a la sala hay una especie de 'pecera' en la que los instructores supervisan las acciones de sus alumnos.