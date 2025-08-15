WWF denuncia la suspensión de las negociaciones por el Tratado de Plásticos: "El comité actual ha fracasado"

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, ha denunciado en declaraciones a Europa Press la suspensión de las negociaciones para aprobar un Tratado Mundial sobre Plásticos, cuya última ronda se estaba llevando a cabo estos días en Ginebra (Suiza).
Por un lado, considera que esto se ha producido debido a que "un número muy limitado" de países "mantiene rehenes al resto" por "intereses de sus industrias petrolíferas". En concreto, ha hablado de Estados Unidos (EEUU), Rusia, Irán, Cuba, Italia y Arabia Saudí, que según cuenta "llevan estos diez días de negociaciones maniobrando para que no se haga un Tratado".
Por otro, opina que el fracaso de las negociaciones ha tenido lugar por la "insistencia" de la Presencia en llegar a un acuerdo por consenso, cuando se sabía "desde el principio" que este objetivo era muy complicado". "El comité actual ha fracasado", ha sentenciado.
Con respecto a qué pasa ahora, la ONG opina que no se debe insistir en buscar un acuerdo por consenso "que englobe a todos los países". Desde su punto de vista, es "mucho más útil" un pacto vinculante entre una "gran mayoría de países" que se pongan ya a trabajar, aunque no estén todos.
"Ya sabemos que hay unos cuantos (países) que no tienen el más mínimo interés en que se alcance un acuerdo, o al menos en que no se alcance ese acuerdo que realmente el planeta y las personas necesitamos", ha lamentado.
Más allá de ello, la ONG dice que no bajará la guardia hasta lograr un tratado ambicioso y eficaz para abordar la contaminación mundial por plásticos que contemple prohibiciones globales a los productos y químicos plásticos más dañinos, requisitos globales de diseño de productos que permitan una economía circular no tóxica, apoyo financiero y técnico para que los países en desarrollo puedan implementar el tratado eficazmente y mecanismos para fortalecer y adaptar el tratado con el tiempo.