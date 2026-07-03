Yolanda Díaz: "La respuesta al odio es el orgullo de amar y ser como nos dé estrepitosamente la gana"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la clausura de las ‘V Jornadas Confederales LGTBI de UGT’, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha asegurado este viernes que "la respuesta al odio es el orgullo de amar" y que cada uno sea como le de "estrepitosamente la gana".

"Me parece que la respuesta al odio que hoy está pululando por todo el mundo, es el orgullo de ser quienes somos. El orgullo de esta semana, el orgullo que vamos a festejar y el orgullo de amar y de ser como nos dé estrepitosamente la gana. Así de claro, de construir juntas y juntos en las calles y en las empresas", ha señalado Díaz en las V Jornadas Confederales LGTBI de UGT.

La titular de Trabajo ha articulado su discurso en torno a la necesidad de la acción colectiva frente al "individualismo como ideología". "Quieren la idea de que cada cual se las arregle solo, de que los derechos no se conquistan colectivamente (...) Quieren que los mendiguemos individualmente y no lo vamos a hacer", ha advertido, remarcando que la libertad "solo se construye en común".

Díaz ha alertado de la existencia de una estrategia coordinada a nivel internacional que "apunta siempre a los mismos" y que utiliza los mismos decretos contra los derechos laborales y las libertades del colectivo LGTBI+. En este sentido, ha citado ejemplos internacionales como los de Donald Trump en EE.UU., Viktor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia o Javier Milei en Argentina.

"No es una casualidad, es un programa político que comparten en todo el mundo", ha apuntado. En esta misma línea, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de no tener "nada de moderado". Asimismo, ha reprochado al PP su agenda laboral, censurando que su programa pretenda "eliminar los comités de empresa por debajo de los 50 trabajadores", algo que ha tildado de un intento de "borrar absolutamente la identidad".

La ministra ha recordado también su participación el año pasado en la manifestación del Orgullo de Budapest --prohibida inicialmente por el Gobierno de Viktor Orbán-- junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y las autoridades locales. Díaz ha rememorado que le transmitió a Urtasun que aquella era la movilización "más brutal" que había visto desde su infancia y ha asegurado que "esa manifestación hizo que perdieran las elecciones, sin lugar a duda".