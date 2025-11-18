Zelensky condecora a sor Lucía Caram con la Orden de la Princesa Olga por su ayuda a Ucrania

Archivo - La monja Sor Lucía Caram, en una fotografía de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania Volodímir Zelensky ha entregado, este martes, en Madrid, a la religiosa sor Lucía Caram la Orden de la Princesa Olga del III grado por llevar "oración, apoyo y ayuda humanitaria" al pueblo ucraniano en medio de la guerra.

"La hermana María Lucía Caram Padilla, directora de la Fundación del Convento de Santa Clara, ha visitado Ucrania más de 40 veces desde el inicio de la agresión rusa. En cada ocasión, lleva consigo oración, apoyo a nuestros soldados heridos y ayuda humanitaria para nuestro pueblo", ha destacado Zelensky en un mensaje en la red social 'X'.

Además, ha destacado que, gracias a la cooperación con la Fundación de Caram, su país ha recibido "vehículos, medicamentos, generadores, mantas, equipo quirúrgico, un hospital móvil y ambulancias con cuidados intensivos".

Por ello, ha agradecido "sinceramente su atención a Ucrania". "Siempre estaremos agradecidos a todos aquellos que no permanecen indiferentes ante nuestra lucha y ayudan a Ucrania a proteger a su pueblo: líderes espirituales, figuras de la sociedad civil, políticos, empresarios. ¡Gracias!", ha destacado Zelensky.