La zona de Levante podría llegar a acumular hasta más de 100 l/m2 en dos o tres horas este miércoles

Archivo - Varias personas se resguardan de la lluvia con paraguas, a 3 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de que este miércoles podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de una hora o más de 100 l/m2 en tan sólo dos o tres horas en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Mallorca.

Además, las temperaturas bajarán este 16 de septiembre "de forma acusada" en buena parte de España, con un descenso de hasta 10ºC con respecto al día anterior en el norte peninsular, mientras que se espera un aumento de la inestabilidad, con chubascos y tormentas muy fuertes en zonas del este peninsular y Baleares que podrán continuar durante la madrugada del jueves, como ha detallado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

No obstante, ha indicado que, a partir del viernes, se irá imponiendo un tiempo anticiclónico, con temperaturas más altas y menos lluvias. Esto sucederá también durante el fin de semana y probablemente a comienzos de la próxima.

De este modo, Del Campo ha señalado que el paso de un frente este miércoles acompañado de la llegada de aire frío en altura va a dar lugar a un aumento de la inestabilidad con lluvias y chubascos muy fuertes en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Mallorca que además podrán estar acompañadas de granizo grande y de rachas muy intensas de viento.

El portavoz ha advertido de que podrían acumularse más de 40 l/m2 en menos de una hora o más de 100 l/m2 en tan sólo dos o tres horas, por lo que podrían producirse inundaciones o riadas. "El peligro es importante en estas zonas", ha avisado.

En lo que respecta al resto del país, no habrá lluvias salvo en el Cantábrico. Por otro lado, lo más destacado será el descenso acusado de las máximas, que será de más de 10ºC con respecto al día previo en el norte peninsular. De esta manera, los termómetros en zonas del Alto Ebro y del Cantábrico oriental rondarán los 20 a 22ºC de máxima, mientras que en el Guadalquivir y en el sur de Canarias se alcanzarán aún los 35ºC.

"Y eso que en el archipiélago canario también bajan las temperaturas. De todas formas se mantendrá la calima", ha indicado.

Durante la madrugada del jueves continuará la situación inestable del día previo, según el portavoz de AEMET, que ha señalado que se registrarán chubascos muy fuertes en la costa catalana, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y, también de madrugada, en la Región de Murcia y en Baleares. "Atención al archipiélago balear porque habrá zonas donde incluso podrían superarse los 50 l/m2 en menos de una hora, especialmente en Ibiza", ha advertido Del Campo.

En todas estas zonas, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y granizo grande, además de rachas muy intensas de viento. A su vez, podrán repetirse los chubascos y tormentas a partir del mediodía en todas estas mismas áreas. En este momento, afectarían también a Andalucía Oriental. Por otro lado, también habrá lluvias débiles en el Cantábrico.

En el resto del territorio, los cielos estarán más despejados. Durante este día, las temperaturas serán más bajas en el este peninsular y en ambos archipiélagos. Aún así, se superarán los 30 a 32ºC tan solo en los valles del Guadiana y Guadalquivir. En Canarias habrá ya unas temperaturas propias de la época del año después de unos días con mucho calor. Asimismo, en el archipiélago remitirá la calima y el viento alisio soplará con intensidad.

FIN DE SEMANA CON HASTA 34ºC EN GALICIA, EXTREMADURA Y ANDALUCÍA

Durante el viernes y el fin de semana, Del Campo ha avanzado que se irá imponiendo el tiempo anticiclónico, por lo que habrá más estabilidad. Aún así, el viernes lloverá en el Cantábrico y podría haber chubascos con tormenta de nuevo en el área mediterránea peninsular y Baleares, que podrán ser localmente fuertes.

El sábado, estos chubascos quedarían más acotados a al litoral del sureste e Ibiza y el domingo ya no se producirían. Como mucho, el portavoz de AEMET ha apuntado a que podría haber alguna lluvia débil en el litoral del sureste. Mientras, las temperaturas irán en progresivo ascenso, algo que podría continuar durante los primeros días de la semana que viene.

El domingo ya se alcanzarían los 28 a 30ºC en amplias zonas del país y los 32 a 34ºC en el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía. En Canarias los vientos alisios dejarán nubes y lluvias débiles en el norte del archipiélago durante el fin de semana. A partir del lunes, también se registraría un ascenso térmico por allí.

HASTA 100 L/M2 DE LLUVIA ESTE MIÉRCOLES

Mientras, Eltiempo.es ha enumerado que las tormentas de este miércoles en el Pirineo de Girona, en Barcelona, litoral norte de Tarragona, en Gúdar y Maestrazgo en Teruel, sur de Mallorca, interior de Castellón y en toda la provincia de Valencia podrían superar los 30 a 40 l/m2 en una hora y los 80 a 100 l/m2 en dos o tres horas.

Esto supone los acumulados más grandes previstos para los próximos días. Al margen de ello, también ha apuntado a que durante la madrugada y la mañana del jueves se podrán sobrepasar los 40 a 50 l/m2 en una hora en Mallorca, Ibiza y Formentera y los 30 l/m2 en Menorca.

A lo largo de la tarde, se podrían acumular más de 15 a 30 l/m2 en una hora en regiones del este de Cataluña, sur de Aragón, resto de la Comunidad Valenciana y buena parte del este de Castilla-La Mancha.