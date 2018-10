Andalucía dice que el fallo no es del funcionario sino del juez

Actualizado 31/03/2008 14:11:46 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, insistió hoy en que la responsabilidad de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés no cumpliera la sentencia firme que le condenó por abusar de su propia hija recae "exclusivamente" sobre el juez titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque dicho juez "nunca" inició la ejecución de la sentencia condenatoria de 2002.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, López desmintió de nuevo las afirmaciones del juez Rafael Tirado Márquez en las que responsabilizaba de los hechos a la Junta de Andalucía por no haber sustituido a una funcionaria que estuvo de baja varios meses. Afirmó que dicha funcionaria estuvo de baja durante 43 días por un esguince de tobillo, del 29 de marzo al 8 de mayo de 2006, y además "fue sustituida".

"Lógicamente seis meses no son 43 días y, aunque hubiesen sido seis meses, no significa que eso sea un motivo ni una razón para no haber llevado a cabo una sentencia que llevaba siendo firme desde diciembre de 2005", indicó la consejera de Justicia, quien subrayó que "quien impulsa la ejecución de una sentencia no es una funcionaria, sino el órgano judicial, que en este caso es el juez titular".

"Nunca podemos depositar la responsabilidad de esa parte de un procedimiento judicial en un funcionario, es responsabilidad de la unidad judicial y, en su caso también, auxiliada por el secretario o la secretaria de ese juzgado, nunca de un funcionario", insistió la consejera de la Junta de Andalucía.

EL 'CHIVATO' TAMPOCO FUNCIONÓ

Asimismo, señaló que en las causas con preso, "hay un chivato en el ordenador", --así es como le llaman los funcionario de los juzgados-- que indica "en qué momento y en qué situación está el procedimiento". "Por tanto, lo que había ocurrido es que el inicio del procedimiento para la ejecución de la sentencia ni siquiera se había iniciado y no había ningún señalador ni nada que le hiciera referencia a que ese procedimiento estaba sin resolver", explicó.

Afirmó que dicho chivato "no funcionó porque la ejecución no se había puesto en marcha". "Se dicta una sentencia en firme en diciembre de 2006, y no se ejecuta nunca, por tanto nadie le ha podido avisar como él dice", agregó.

"Es un fallo claramente del juez, quien tiene que impulsar la ejecución es su señoría. La unidad judicial es el órgano judicial, es el juez titular del Juzgado, salvo que una vez iniciado el procedimiento, el seguimiento se hiciera desde la secretaria, pero en ningún caso ha ocurrido ninguna de esas cuestiones", añadió López.

Preguntada por si aboga por la creación de un registro de pederastas o el endurecimiento de las penas, López dijo ser partidaria primero de hacer cumplir la ley "adecuada y debidamente" y no tomar decisiones de este tipo de forma precipitada en el momento en el la ciudadanía está consternada por la muerte de Mari Luz. A su juicio, este tipo de decisiones deberán adoptarse "posteriormente", esto es, "desde el convencimiento" de que las medidas son las más adecuadas para que tipo de situaciones no se vuelva a producir.