Ni Madrid ni Barcelona: estos son los municipios en los que más han aumentado los robos 'al descuido'

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hurtos, aquellos robos que se comenten sin emplear la fuerza aprovechando un descuido o una ocasión oportuna, han descendido en el primer semestre del año un 3,4% en España, pasando de 321.235 de enero a junio de 2024 a 310.289 en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Interior esta semana.

Las grandes ciudades, donde más población hay, es también donde más hurtos se cometen en cifras absolutas: 38.861 en Barcelona, 37.383 en Madrid, 11.537 en Valencia, 7.553 en Sevilla y 6.367 en Palma. No obstante, si se tiene en cuenta la variación de un año a otro, no son estas grandes ciudades las que encabezan el ránking. Lo ocupan ciudades más pequeñas.

En Madrid, de hecho, los hurtos han descendido un 12,6%; en Barcelona, un 3,1%; en Valencia, un 5,2%; y en Sevilla, un 13,5%. Sin embargo, no todo el aumento que refleja la estadística de Interior para municipios como Ayamonte (Huelva) o Mejorada del Campo (Madrid) se puede atribuir a repuntes de la criminalidad, ya que en aquellos municipios con menos población y, por tanto, menos hurtos, es lógico que pequeñas variaciones impliquen cambios porcentuales más grandes.

Esta tabla, realizada con datos del Ministerio del Interior, incluye la cifra de hurtos denunciados durante el primer semestre de 2024 en municipios de más de 20.000 habitantes.

En su conjunto, la criminalidad ha descendido un 0,9% hasta junio de 2025 debido a que se mantiene la caída de los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 8,6% y de los delitos contra el patrimonio como robos, hurtos y sustracción de vehículos del 4,6%. Sin embargo, la estadística recoge que las agresiones sexuales con penetración (violaciones) siguen al alza, al marcar un 7% más.

En esta web recogemos la evolución de distintos tipos de crímenes en España y también a nivel de comunidad, provincia y municipio.