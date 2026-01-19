Alicante mantendrá la agenda "estrictamente profesional" en Fitur en señal de luto tras el accidente de Adamuz

Archivo - Imagen de archivo de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado suspender los eventos previstos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid y "mantener la agenda estrictamente profesional" tras el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) y "en cumplimiento del decreto de luto oficial acordado por el Gobierno de España".

El consistorio ha dado a conocer la decisión este lunes a través de un comunicado, en el que también ha expresado "toda su solidaridad, apoyo y condolencia a todas las víctimas y familiares afectados por esta catástrofe".

En consecuencia, ha decidido cancelar el evento previsto para celebrar la despedida y presentar el balance de resultados de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, que estaba previsto este martes", y ofrecerá estos datos "en la agenda de trabajo que se mantiene" en el pabellón de la Comunitat Valenciana "con el perfil y solemnidad que las circunstancias exigen ante los difíciles momentos que vive" España tras el siniestro.