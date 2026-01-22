Ávoris, Iberojet y TAP refuerzan su cooperación estratégica para impulsar la conectividad con América Latina. - ÁVORIS.

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) - Ávoris, Iberojet y TAP Air Portugal han firmado este jueves, en el marco de Fitur, un acuerdo con la intención de reforzar la conectividad aérea y el desarrollo de nuevas oportunidades en América Latina.

El acuerdo contempla la implementación de soluciones de interlínea y posibles esquemas de 'codeshare' entre las aerolíneas, con el objetivo de ampliar opciones de conexión para los viajeros y optimizar la red conjunta.

A ello se suma un acuerdo de apoyo operacional y de mantenimiento por parte de TAP, que aportará su experiencia técnica y de gestión en operaciones de largo radio.

Las compañías trabajarán además en el análisis y desarrollo de posibles rutas conjuntas en América Latina, así como en el estudio de sinergias para extender la conectividad desde Madrid y Barcelona hacia mercados estratégicos del continente.

El acuerdo incluye también la creación de sinergias en el programa de experiencias de Ávoris, integrando producto y conectividad aérea para enriquecer la propuesta al viajero, y el desarrollo de la carga aérea como palanca adicional de crecimiento.