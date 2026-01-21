Baleares cierra 2025 con casi 19 millones de visitantes y un incremento del 4,9% del gasto turístico

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, presenta el informe 'Coyuntura económica turística 2025 y Perspectivas 2026' en Fitur. - CAIB

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado 2025 con casi 19 millones de visitantes, principalmente internacionales, y un incremento del 4,9% del gasto turístico hasta alcanzar los 23.446 millones de euros.

Así se desprende del informe 'Coyuntura económica turística 2025 y Perspectivas 2026' que este miércoles han presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

En 2025, la tasa de crecimiento de llegada de turistas se subió un 2,1%, impulsada por los turistas internacionales, que alcanzaron hasta noviembre los 15,5 millones (+2,6%). Mientras, los visitantes nacionales alcanzaron los 3,3 millones, lo que supone una caída del 1,7%.

Se trata de un crecimiento medio inferior al registrado en años anteriores. En 2023 llegaron al archipiélago 17,6 millones de personas (+7,9%) y en 2024, 18,4 millones (+4,5%).

Barceló ha subrayado la "evidente desestacionalización" de Baleares como destino turístico, dado que se ha registrado un crecimiento más intenso en los meses de temporada baja que en los de temporada alta.

Según el informe, elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística, el número de turistas en el archipiélago creció un 7,1% en temporada baja y un 0,7% en temporada alta.

El documento también incide en el hecho de que el aumento de visitantes en la última década no ha sido tan intenso como en otras comunidades autónomas turísticas de costa.

En Baleares la subida ha sido del 20,3 % y la media nacional, del 28,3%. Asimismo, las pernoctaciones de extranjeros presentan la subida más moderada desde 2016, con un 3,1% en el archipiélago frente al 15,6% del conjunto de España.

EL GASTO SEGUIRÁ CRECIENDO

El Govern ha previsto que 2025 cierre con un crecimiento del gasto turístico en Baleares del 4,9%, hasta alcanzar los 23.446 millones de euros, y que en 2026 se mantenga la tendencia hasta rozar los 24.670 millones de euros (+5,2%).

El diagnóstico, ha resumido Costa, es que Baleares está creciendo de forma más intensa en valor que en volumen y que muestra una evolución más favorable que otras comunidades autónomas.

"Estamos en máximos de gasto turístico y la media seguirá creciendo en 2026", ha subrayado el también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el conseller ha insistido en que, para seguir creciendo en valor, es necesario "fabricar innovación en turismo" consiguiendo, además, una "triple sostenibilidad económica, social y medioambiental".

Barceló, por su parte, ha detallado que el crecimiento registrado el año pasado se concentra durante los meses de temporada baja, de enero a abril y de noviembre a diciembre, con una mejoría del 10,2%. En temporada alta, por su parte, el gasto se ha incrementado en un 3,9%.

197 EUROS DIARIOS

El gasto medio diario también ha aumentado un 5,7 % en 2025,hasta los 197 euros, y este año se prevé que ascienda hasta los 206 euros al día si experimenta la subida estimada del 4,3%.

"En este punto destaca el gasto de los turistas extranjeros, que ha sido el tercero más alto de España, y el cuarto en gasto diario", ha subrayado la directora general.

Así, los visitantes foráneos gastaron al día 215 euros (+5,1%), mientras que la media española creció un 4,6 % para quedarse en los 197 euros diarios. Sin embargo, el gasto por turista extranjero alcanzó hasta noviembre los 1.341 euros (+2,5%), inferior a los 1.385 euros por persona de media en España (+3,4%).

"En diez años, el gasto diario se ha incrementado seis puntos porcentuales más que en España", ha recalcado Barceló, quien ha detallado que el gasto diario Baleares creció un 56,4% y el gasto por persona en el archipiélago mejoró un 34,1%. La media española mejoró un 50,4% y un 35,5%, respectivamente.

BAJA LA ESTANCIA MEDIA

Respecto a la estancia media, 2025 ha continuado la tendencia descendiente (-2,7%) con 6,2 días, que seguirá en 2026 con un descenso del -1,8% hasta quedarse en 6,1 días.

En la última década, esta tendencia es común a todas las regiones de España menos una. En Baleares cayó un 14,3%, mientras que la media nacional descendió un 9,9% hasta quedarse en los siete días de estancia media.

El Govern ha defendido que todos estos datos tienen un "potente reflejo" en el mercado laboral, donde la afiliación en turismo mantuvo su impulso en el tercer trimestre del año pasado con un crecimiento interanual de los afiliados del 1,4%.

Según ha expuesto Barceló, se ha vuelto a superar máximos históricos, con 219.606 afiliados, lo que supone una mejora del 29,8% respecto del tercer trimestre de 2016 y certifica el peso del turismo sobre el total, aglutinando el 34,4% de los afiliados.