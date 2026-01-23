CaixaBank premia a 13 directivos que lideran la transformación de alojamientos turísticos en España

Premiados por CaixaBank en Fitur. - MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ-CAIXABANK

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha celebrado la ceremonia de entrega de los 'Premios Hotels & Tourism' en su stand de Fitur 2026, instalado en el recinto ferial Ifema de Madrid, en donde se ha reconocido el "liderazgo" de 13 directivos que están transformando los alojamientos turísticos en España.

Este año, en su octava edición, los galardones "reafirman su compromiso con la excelencia en la gestión hotelera, poniendo el foco en el talento directivo como motor de transformación en el sector", informan este viernes en un comunicado.

Este reconocimiento distingue a aquellos profesionales que han demostrado una "capacidad sobresaliente para liderar e implementar cambios de gran relevancia" en los establecimientos que gestionan, contribuyendo así a la evolución hacia un modelo turístico más innovador, sostenible y competitivo.

La ceremonia ha contado con la presencia del director de CaixaBank Empresas, Marc Benhamou, y de el director de CaixaBank Hotels & Tourism, David Rico.

Este galardón "es una muestra más de la apuesta de CaixaBank por el mercado turístico, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como objetivo el impulso del sector a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros".

PREMIADOS

La entidad ha premiado al ceo del grupo Spring Hoteles, Miguel Villarroya (Dirección Territorial Barcelona); al propietario y director del Grup Frigola, Jordi Frigola (Dirección Territorial Catalunya); el director general de Puy du Fou, José Ramón Molinero (Dirección Territorial Castilla-La Mancha- Extremadura); el propietario y Ceo de Sommos Hoteles, Jorge Costa (Dirección Territorial Ebro), y el ceo de Gaiarooms, Enrique Domínguez (Dirección Territorial Castilla y León).

También han sido premiados el presidente y ceo del Grupo Hoteles Santos, José Luis Santos (Dirección Territorial Madrid); el director general de Hovima Hotels, Roberto Konrad (Dirección Territorial Canarias); la presidenta y ceo del Grupo Costa Canaria, Elena y Gabriel Perez Maura (Dirección Territorial Norte), y el presidente y fundador de Hipotels Hotels & Resorts, Juan Llull (Dirección Territorial Baleares).

Asimismo, han sido galardonados la vicepresidenta de Port Hotels, Ana Mayor Pérez (Dirección Territorial Comunitat Valenciana y Región de Murcia); el propietario y Ceo del grupo Q Hotels, Luis Chabrera (Dirección Territorial Andalucía), y director general de European Camping Group, Philippe de Trémiolles (CIB).

CaixaBank Hotels & Tourism cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes.