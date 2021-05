Córdoba capital afronta un Fitur "trascendental" con la mirada puesta en "liderar la reactivación"

MADRID/CÓRDOBA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Córdoba capital afronta desde este miércoles una edición "trascendental" de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid con la mirada puesta en "liderar la reactivación" de un sector que ha sufrido pérdidas que rondan los 750 millones de euros desde el inicio de la pandemia.

Así lo ha destacado la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), ante la inauguración del 'estand' propio de la ciudad.

Según ha remarcado el alcalde, "Córdoba es la única ciudad en España y de las pocas en el mundo para presumir de cuatro patrimonios de la Humanidad", por la que "han pasado todas las culturas", de ahí que valore "contar con una voz y marca propia en Fitur".

Además, Bellido ha subrayado que no van a "reinventarse", sino que "Córdoba es y será su historia, un destino más que apetecible en estos tiempos", porque "lo que buscan los turistas en la época postpandemia son ciudades seguras y preparadas para vivir experiencias", algo con lo que cuenta la ciudad, que "es un museo al aire libre", ha resaltado.

Asimismo, el regidor ha indicado que "Córdoba no necesita buscar nuevos espacios, sino simplemente abrir la ciudad para pasearla", a la vez que ofrece "un elenco de experiencias" durante todo el año, como los patios, concursos nacionales e internacionales sobre música, la gastronomía "de primer nivel", el mundo del caballo, la celebración de congresos y la apuesta por espacios verdes.

Mientras, la primera teniente de alcalde ha apuntado que "Córdoba va a por todas en esta feria", dado que considera que "es el momento". "Aquí no hay lugar para las medias tintas, sino que hay que apostar fuerte por el sector y por la ciudad, y así lo hemos hecho", ha defendido.

Al respecto, Albás ha afirmado que "se abre un nuevo ciclo turístico con la recuperación que ya se aventura" y están "convencidos de que los mercados que se posicionen antes tendrán ventaja a la hora de reactivar su industria turística y recibir a visitantes".

UN 'ESTAND' PROPIO

Desde Turismo, de acuerdo con el sector empresarial de la ciudad, se ha optado por acudir a Fitur con un 'estand' propio, en el que la capital podrá mostrar toda su oferta turística y en el que se podrá cumplir el principal objetivo con el que el Ayuntamiento acude a esta feria, que es facilitar los contactos profesionales que permitan el relanzamiento del sector.

"Hemos actuado con valentía, con decisión y con entusiamo para lograr lo que Córdoba se merece como destino turístico de primer nivel que es, y es estar presentes en Fitur con un 'estand' propio y más profesional", ha valorado la edil.

El 'estand' es "eminentemente tecnológico y digital" y en él se mantendrá continuamente presente la oferta turística de Córdoba con la sucesión de vídeos promocionales.

Además, cuenta con un expositor propio que "permite muchas más horas para la organización de sesiones de trabajo entre los empresarios cordobeses y los operadores que comercializan el destino Córdoba", ha detallado.

En total, están previstos más de 90 contactos dentro de la agenda de trabajo profesional y entre las empresas figuran hoteles, agencias de viajes, restaurantes, espacios para reuniones y eventos, guías, informadores turísticos y organizadores de congresos, entre otros.

"SEPTIEMBRE, EL EMPUJE GRANDE"

Igualmente, la delegada ha explicado que "las previsiones apuntan al segundo semestre del año como el momento en que el sector volverá a retomar el pulso perdido, aunque es obvio que en Córdoba habrá quizás que esperar a septiembre para el empuje grande, dado que julio y agosto son nuestra temporada baja".

Por ello, ha insistido Albás, "este Fitur tiene una gran importancia para Córdoba como destino turístico que aspira a situarse en la casilla de salida en las mejores condiciones posibles, pero tampoco podemos olvidar que es vital para el sector, y en ayudarle hemos puesto todo nuesto empeño".

Este Fitur, ha apuntado la primera teniente de alcalde, "no es un Fitur cualquiera y quien no quiera verlo no sabe la situación de partida, ni lo que está en juego". La situación de partida, ha reiterado la responsable institucional, es la de "un sector que ha sufrido una crisis nunca antes vista y lo que está en juego es volver a la casilla de salida y hacerlo con la mayor fortaleza".

En el 'estand' de Córdoba están representados todos los segmentos que conforman la oferta turística de Córdoba: patrimonio, cultura, gastronomía, caballo, congresos, naturaleza, expresión popular de las raíces, los patios, las fiestas, la religiosidad...

"Todo ello unido, y con todos los agentes implicados remando en la misma dirección, conforman un cóctel difícil de igualar y difícil de rechazar", ha enfatizado Albás.