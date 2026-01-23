CyL proyecta en Fitur su apuesta por el astroturismo como destino "privilegiado" bajo el lema 'El cielo nos ha elegido'

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 46 edición de FITUR en la que la Comunidad se ha presentado con el lema 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

MADRID/VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se proyecta en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, con una oferta variada y de "gran calidad", sustentada por un "extraordinario" patrimonio natural y cultural y una gastronomía de excelencia y gran calidad, todo ello con el eclipse total de sol de agosto como eje central bajo el lema 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido', un acontecimiento natural que se podrá disfrutar desde la Comunidad de forma "privilegiada".

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este viernes el expositor de la Castilla y León en la feria de turismo, donde ha destacado que la Comunidad cuenta con el mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight, lo que significa que es uno de los mejores lugares para contemplar el cielo nocturno con sus estrellas, constelaciones, planetas y cuerpos celestes.

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado el dinamismo del sector turístico de Castilla y León, que incluye una oferta variada y de gran calidad, sustentada, entre otros ejemplos, por un extraordinario patrimonio natural y cultural; y una gastronomía de excelencia y gran calidad.

En este contexto, el astroturismo es el eje central de la presencia en la feria de turismo y, además del diseño general del expositor, se refuerza con la instalación de una actividad interactiva en forma de túnel que permite al visitante sentirse en el centro del espacio y del universo, viviendo de manera inmersiva la experiencia de observar el cielo nocturno de la Comunidad.

Castilla y León cuenta en FITUR con un expositor de 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de IFEMA que reproduce de forma metafórica el cosmos y traslada a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Esta propuesta turística unificada aglutina a los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, destinando una amplia zona del expositor al encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural 'Posadas Reales'.

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La apuesta de Castilla y León se basa en diferentes segmentos turísticos, como el turismo rural, cultural, patrimonial, de naturaleza, enogastronómico, idiomático, religioso o de congresos.

En este sentido, la Administración autonómica impulsa en esta edición de FITUR la comercialización de los recursos turísticos de calidad que tiene la Comunidad a través de una zona de trabajo destinada a las reuniones y encuentros comerciales entre los empresarios del sector y las agencias de viaje y operadores especializados, en la que están participando más de 150 empresas y profesionales del sector turístico en la Comunidad.

Precisamente, Castilla y León ha sido una de las tres comunidades autónomas galardonadas con el 'Premio al Mejor expositor' en la presente edición de FITUR, la única por unanimidad; un reconocimiento que valora el diseño, la imagen y la funcionalidad del espacio expositivo.