Fitur arranca este miércoles con múltiples actividades canceladas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edición de 2026 de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) arranca este miércoles en Ifema Madrid, donde se celebrará hasta el próximo 25 de enero, marcada por la sucesión de cancelaciones de actividades tras la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Ante unas jornadas de luto oficial --que acaba el jueves--, las banderas de Ifema ondearán a media asta por los, hasta ahora, 41 fallecidos a consecuencia del accidente del domingo. Turespaña, cuyo stand se sitúa en el pabellón nueve, dará inicio a sus actividades con un minuto de silencio a las 10.15 horas de este miércoles.

No obstante, la inauguración oficial de la Feria está prevista para el próximo jueves, ya que es tradición que asistan los reyes y ha tenido que ser aplazada por motivos de agenda de la Casa Real, ya que el rey inaugurará el miércoles la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España en la Unión Europea en el Parlamento Europeo, según consta en la web de la Casa Real.

En este contexto, Iryo y Renfe, las dos compañías ferroviarias que se vieron implicadas en el accidente del domingo, fueron las primeras en anunciar la cancelación de todos sus actos, un gesto al que se ha sumado Ouigo.

Algunas compañías han decidido estar presentes tan solo para los encuentros profesionales y otras mantendrán tan solo las citas estrictamente informativas.

Asimismo, muchas delegaciones municipales han anunciado la suspensión de sus actos públicos en Fitur, entre ellos la mayoría de ayuntamientos andaluces, así como la Junta de Andalucía, que ha suspendido todos los actos vinculados a Fitur. En el caso de los asistentes del sur de España, además, se da la circunstancia de que las conexiones ferroviarias directas se mantienen clausuradas por el momento, lo que dificulta el viaje hacia Madrid.

No obstante, la participación de las autoridades del Gobierno, como ministros o el presidente, Pedro Sánchez, que en otras ocasiones ha acudido el viernes, están pendientes aún de confirmar.

LA EDICIÓN CON MÁS METROS CUADRADOS

La 46 edición de Fitur preveía contar con 967 expositores titulares, un 9% más que el año anterior, repartidos en nueve pabellones, y generar un impacto económico en Madrid de 487 millones de euros, aproximadamente un 9% más que el año anterior. Es posible que estas cifras se ajusten en función del volumen de cancelaciones.

En cuanto a los asistentes, la previsión era superar los 255.000, tanto en formato presencial como a través de la plataforma Live Connect. De estos, unos 155.000 son profesionales y 100.000 público general, al igual que el año pasado, aunque esta cifra podría reducirse tras las múltiples cancelaciones.

La feria también ha incrementado en un 5% el número de empresas participantes, hasta las 10.000, y en ella estarán presentes 161 países y regiones, un 3% más, que aportarán 111 representaciones oficiales (+9%).

En esta edición, dado que el pabellón 1 de Ifema se encuentra en reformas, la feria crece en 8.000 metros cuadrados al hacer uso del pabellón 12 de la Feria de Madrid, que triplica en tamaño al anterior.

MÉXICO, PAÍS SOCIO

Asimismo, la feria cuenta como país socio a México, introduce un nuevo espacio, el Pabellón del Conocimiento, donde estarán presenten más de 190 empresas y se celebrarán más de 200 sesiones en ocho auditorios.

El horario de apertura de la feria será de 10.00 a 19.00 horas entre el 21 y el 23 de enero, días de jornadas profesionales, mientras que el sábado abrirá de 10.00 a 20.00 y el domingo de 10.00 a 18.00 horas.