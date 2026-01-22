Fitur Lingua anuncia un récord del turismo idiomático en España en 2025, con impacto económico de 475 millones

Fitur Lingua anuncia un récord del turismo idiomático en España en 2025, con un impacto económico de 475 millones. - IFEMA MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Fitur Lingua, celebrada este jueves en el marco de Fitur 2026 en Ifema Madrid, ha dado a conocer un avance de los resultados del Informe Sectorial de Fedele, que señala que en 2025 se contabilizaron 177.576 alumnos de español en centros federados en España, lo que representa una cifra récord que crece un 12,77% más que con respecto a 2024, con la generación de un impacto económico de 475 millones de euros.

Además, durante la jornada, diversos expertos han analizado el papel de la lengua como efecto multiplicador del turismo, y factor determinante en la experiencia cultural y educativa para los destinos, según un comunicado.

De vuelta con el estudio, el mayor número de alumnos proceden de Italia, seguida de Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Polonia, Países Bajos y Marruecos, mientras que la media de su estancia en España es de 4,6 semanas por estudiante, ha señalado el director de Marketing de Fedele, Daniel Escalona.

Por su parte, la vicepresidenta de Fedele, Begoña Llovet, ha resaltado también la importancia de estos datos y ha planteado la necesidad de "crear programas y productos diferenciados para un alumno más exigente que busca una experiencia más auténtica del país".

Asimismo, en palabras del presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Consultores de Educación (FELCA), Paolo Barilari, "España siempre ha sido un país muy atractivo para los italianos"; y advirtió que "con el fin de atraer aún más estudiantes, las escuelas tenemos que vender la experiencia total del idioma para conocer en profundidad a la gente y la cultura de las ciudades".

NECESIDADES DE ALOJAMIENTO

Otro estudio desarrollado por Eduspain e ICEX España Exportación e Inversiones sobre 'El impacto de inmobiliario en la atracción de estudiantes internacionales' ha abordado cómo el sector de la propiedad afecta al posicionamiento de España a la hora de atraer alumnos del exterior.

La coautora del estudio, Bárbara García, ha aclarado que "se requieren medidas en alojamiento de estudiantes internacionales para asegurar que España continúe siendo un destino educativo preferente".

Mientras que la directora de Spain Education Programs, Cristina Grasset, ha afirmado que "un alojamiento adecuado afecta a la integración cultural, el estrés y el rendimiento académico", añadiendo que "la pérdida de alumnos internacionales supone un gran impacto económico y afecta también a la comunidad educativa nacional".

En otro momento del evento, se han mostrado nuevas experiencias educativas y turísticas que potencian la calidad de los destinos, en un acto en el que participaron la Asociación Española de Empresas Promotoras de Cursos de Idiomas en el Extranjero (ASEPROCE), ASILS, Groupement FLE y Cooltourspain. Y, por otra parte, se ha hablado de la colaboración internacional como "pilar fundamental" para el efecto multiplicador del turismo, donde se destacaron la importancia de las alianzas y la cooperación internacional en la promoción del español en el extranjero.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En este espacio, se han mostrado iniciativas impulsadas por entidades como Turespaña, la Dirección General del Español en el Mundo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, o el Instituto Cervantes, que trabajan en la promoción del idioma y en la movilidad académica.

La jefa de área MICE y Productos Turísticos de Turespaña, Cristina Gozalo, ha puesto el énfasis en la importancia de la colaboración público-privada en el turismo idiomático con el fin de "potenciar el conocimiento del español y su difusión". De su lado, la directora general del Español en el Mundo, Mónica Colomer, ha hecho un repaso de todas las dimensiones del español --traducción, inteligencia artificial, legislación-- y ha explicado "cómo todas ellas influyen en el conocimiento y cómo sirven de incentivo para el estudio del español en nuestro país".

La jornada ha concluido con un espacio de reflexión conjunto en el que representantes de distintos destinos y entidades debatieron sobre las nuevas estrategias que se deben crear como escuelas, regiones y profesionales del sector. Durante la mesa, se han entrevistado a diferentes entidades regionales que albergaron la Semana del Español, el principal evento de Fedele, y se han expuesto las estrategias en términos de turismo idiomático también desde el ámbito local y regional.

Finalmente, se han celebrado también distintas dinámicas de networking orientadas a fomentar el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias.