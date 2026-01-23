El Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid firman el acuerdo con el WTTC para instalar su sede en la ciudad

La presidenta de WTTC, Gloria Guevara; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han ratificado este viernes en Fitur el acuerdo por el que el WTTC traslada su sede a la capital de España.

El acuerdo, que se ha cerrado con la firma de un memorándum de entendimiento entre las tres instituciones, vinculará a esta organización en España y "reforzará la posición de Madrid como el gran clúster mundial" de la gobernanza turística, ya que la ciudad acoge también a ONU Turismo desde 1975, según ha señalado el Ministerio en una nota de prensa.

Hereu ha celebrado el acuerdo, "fruto de un intenso trabajo conjunto", que "refuerza la posición de liderazgo de nuestro país como potencia turística mundial".

Guevara, por su parte, ha agradecido todas las "facilidades" ofrecidas por parte del Gobierno de España y ha señalado que "el cambio de sede busca favorecer un nuevo modelo de turismo".

"Desde esta importante ciudad europea", continuó Guevara, "se definirán la agenda global y las próximas acciones, así como el rumbo del sector privado global de viajes y turismo".

La decisión de WTTC, que representa a más de 200 compañías internacionales que abarcan todas las ramas estratégicas del turismo, como Iberostar, Hilton, Google, Expedia o Hyatt, se ha producido tras un proceso de deliberación entre varias candidaturas en liza (entre ellas Ginebra, Milán, París o Dubái) y responde a la necesidad de promover un auténtico clúster global de turismo.

Las nuevas oficinas centrales de WTTC en Madrid posibilitarán la creación de un 'campus global del turismo', así como la oportunidad de generar proyectos conjuntos financiados por organismos internacionales e inversores público-privados para nuevas iniciativas piloto y centros de conocimiento alrededor del turismo.