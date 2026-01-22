Piñero entra en el segmento urbano con su proyecto Terreno Barrio Hotel que abrirá esta primavera

Piñero entra en el segmento urbano con su proyecto Terreno Barrio Hotel - PIÑERO

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Piñero ha presentado este jueves en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su proyecto más personal y arraigado a la isla de Mallorca: Terreno Barrio Hotel.

Este nuevo establecimiento, que contará con 41 habitaciones y tiene prevista su apertura para la primavera de 2026, nace con la vocación de trascender el concepto de alojamiento convencional para convertirse en un dinamizador cultural y social del histórico barrio palmesano de El Terreno.

La responsable de la gestión patrimonial del Family Office de Piñero, Lydia Piñero ha destacado durante el acto que el hotel surge de un "profundo respeto" por la cultura mallorquina.

"Nuestro principal propósito es revitalizar el barrio manteniendo su esencia. Hemos desarrollado este espacio para que impulse tanto la vida local como el tejido empresarial de la zona, apostando por un turismo responsable que sea parte del día a día de los residentes", ha señalado.

En la misma línea, el director del hotel, Nabil Aguilera, ha subrayado que el establecimiento será "un lugar vivo, con contenido y alma, que dialoga continuamente con la comunidad". Según Aguilera, el objetivo es ofrecer experiencias que generen un impacto positivo tanto para los huéspedes como para los vecinos de la ciudad.

CORAZÓN CULTURAL Y APUESTA POR EL TALENTO LOCAL

El hotel contará con una agenda cultural diseñada para ser el "corazón del barrio". Entre sus instalaciones destaca una 'Pop Up Gallery', espacio versátil destinado a exposiciones de artistas locales, y un cine propio que acogerá proyecciones y ciclos culturales. Estas zonas comunes abiertas buscan fomentar el intercambio artístico y social durante todo el año.

Para garantizar una visión auténtica, Piñero ha confiado en profesionales de la isla para todas las fases del proyecto. El estudio de arquitectura mallorquín OHLAB ha sido el encargado de integrar las dos estructuras del complejo: un edificio de 1932, obra del arquitecto Francesc Casas Llompart -rehabilitado para preservar su valor histórico-, y un segundo edificio de nueva planta diseñado bajo estándares Passivhaus y con certificación LEED Platinum, situándolo a la vanguardia de la eficiencia energética.

Por su parte, la conceptualización ha corrido a cargo de la agencia local Studio Roses. Su director creativo, Rafa Roses, ha definido el proyecto como "un hotel para los residentes que va a ser importante para los visitantes".

GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA Y "SIN PRISAS"

La presentación ha concluido con una muestra de la propuesta culinaria liderada por Gabriel Conti, chef ejecutivo del Restaurante Destape. La oferta se basa en el producto fresco y de proximidad, con una cocina contemporánea que evolucionará según la temporada.

El complejo contará con 'El Terrado', un espacio en altura para cócteles y snacks con vistas al barrio; una cafetería especializada en bebidas naturales; y un Club que ofrecerá coctelería de autor y música en directo, con géneros como el jazz o el flamenco.

Con esta apertura, Piñero reafirma su compromiso con la desestacionalización del sector turístico en Baleares y el impulso a la economía local mediante la contratación de proveedores de la isla.