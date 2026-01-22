El presidente asegura que la Plataforma Inteligente de Destino pondrá a La Rioja "a la vanguardia" del turismo

(I-D) El consejero de Turismo, Cultura, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la directora general de Turismo de la Rioja, Virginia Borges, durante su visita al estand de La Rioja en FITUR 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha puesto en valor este jueves en el stand de La Rioja en FITUR "el hito" que supondrá "un antes y un después" en el turismo riojano como será la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino cuya primera versión podría comenzar a funcionar este verano. Una herramienta inteligente que pondrá a La Rioja "a la vanguardia y mejorará la gestión del turismo".

Como ha destacado Capellán, dicha Plataforma que ayudará a gestionar el destino y el producto turístico riojano, comenzó a fraguarse hace un año, con una adjudicación de 2,4 millones de euros. Esta herramienta permitirá aprovechar la tecnología y los sistemas de la inteligencia artificial "para llegar el turismo del siglo XXI y poner La Rioja en la modernidad".

Precisamente, este jueves en Fitur se realizará la presentación oficial de esta plataforma que permitirá, entre otros, recopilar información de calidad, información rigurosa, tanto pública como privada de nuestra región.

Como ha recordado el presidente, antes "contábamos con una información dispersa que no era accesible al turista que quería venir a La Rioja pero ahora gracias a esta plataforma habrá una recopilación, un repositorio de toda esa información unificada, organizada y que nos va a permitir también, con las herramientas que hoy permite la tecnología y la inteligencia artificial, hacer un análisis avanzado del turismo".

Se trata, en definitiva, "de convertir esos datos en conocimiento y desde ese conocimiento gestionar mejor ese destino", ha reflexionado el presidente.

EXPERIENCIA PERSONALIZADA

Por lo tanto, ha dicho Capellán, "la plataforma permitirá ofrecer al turista toda esa información para que diseñe una experiencia personalizada y que, incluso, con las herramientas de la Inteligencia Artificial pueda dialogar con la propia plataforma".

Todo, ha dicho, "para diseñar al turista una experiencia única". Además el presidente riojano ha destacado que para conseguir la plena eficacia de dicha Plataforma "vamos a ir todos juntos, el sector y la administración aunando fuerzas pero también con la información del propio turista".

Recopilar todo ello "nos permitirá dar un salto cualitativo para nuestra ccaa, será un desarrollo que irá aumentando herramientas para mejorar la experiencia del que viene, del que nos visita".

Mejorará también "la experiencia de comercialización" porque, como ha destacado como ejemplo, "el turista va a poder adquirir un ticket, una entrada del recurso que quiera visitar, a un solo click. Y así también conocer todo lo que sucede en La Rioja, va a poder adquirirlo, comprarlo y comercializarlo directamente, de manera muy cómoda, desde esta plataforma".