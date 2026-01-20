Prohens participará este miércoles en los actos del Govern en Fitur 2026

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el stand de las Islas Baleares, durante la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en los actos del Govern con motivo de la feria turística Fitur 2026, que comienza este miércoles y se celebra en Ifema, en Madrid.

La llegada de Prohens está prevista a las 11.40 horas, acompañada del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Posteriormente, a las 12.30 horas será la presentación del acto 'Donde late la cultura' a cargo de la presidenta y el conseller.

Por la tarde, a las 16.00 horas, Prohens, Bauzà y el director general de Turismo, Miquel À. Rosselló, se reunirán con la ministra británica Stephanie Peacock MP. También asistirán el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, y el cónsul general del Reino Unido en Baleares, Lloyd Millen.