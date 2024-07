Anantara Villa Padierna amplía las fechas de la ópera Carmen de Bizet en su anfiteatro

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hotel Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, galardonado con una Llave Michelin ha anunciado que amplía este verano las fechas de representación de la ópera Carmen de Bizet organizada en su anfiteatro.

Tras el éxito de las primeras representaciones, regresará de nuevo el 8 de agosto y el 19 de septiembre, fusionando el entretenimiento, el cuidado de la parte artística y el entorno, en un enclave único de la Costa del Sol.

El hotel miembro de The Leading Hotels of the World repite así esta versión reducida y escenificada a través de las arias y duetos más conocidos de Carmen, enmarcada dentro de la propuesta de nominada 'Ópera Boutique' e ideada por la músico y gestora cultural Anabel Sánchez, de CP&M Producciones .

Se trata de un proyecto que presenta una forma novedosa y especial de disfrutar de la ópera, en el anfiteatro de Anantara Villa Padierna. La ópera de Bizet la protagonizarán los cuatro roles principales de la trama: Carmen, Don José, Escamillo y Micaela que estarán acompañados por la melodía del piano.

Con una producción de una hora y quince minutos de duración, la ópera Carmen de Bizet es un drama que tiene como fondo la España meridional desde el punto de vista exótico que tanto atraía a la Europa del siglo XIX.

En la adaptación que se representa en Anantara Villa Padierna, su anfiteatro, situado en un entorno único y rodeado de jardines, es también protagonista envolviendo la historia de este magistral mito donde los personajes desarrollan el argumento a través de las piezas cantadas y de sus propias reflexiones.