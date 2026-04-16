BizAway refuerza cúpula directiva con el fichaje de Ambra Ceratto para liderar la atención al cliente

Ambra Ceratto, nueva directora de clientes - BIZ AWAY

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

La 'scaleup' especializada en gestión de viajes corporativos BizAway ha anunciado este jueves el nombramiento de Ambra Ceratto como nueva directora de clientes (Customer Success).

Esta incorporación se produce en un momento clave para la compañía, que busca consolidar su estrategia de crecimiento y reforzar su estructura operativa de cara a los objetivos de expansión fijados para el presente ejercicio de 2026.

Ceratto cuenta con una dilatada trayectoria iniciada en el sector hotelero, donde se especializó en las áreas de recepción y gestión de ingresos. Posteriormente, la directiva dio el salto al entorno de las empresas de software como servicio (SaaS) y acumuló más de cinco años de experiencia específica en el sector de los viajes de negocio, ocupando posiciones de relevancia en logística digital y organizaciones de alto impacto tecnológico antes de recalar en la firma italiana.

Con este movimiento, BizAway busca garantizar una ejecución coherente en sus planes de desarrollo, centrando sus esfuerzos en la fiabilidad y proactividad del servicio.

La compañía, que continúa ampliando su cuota de mercado en el sector de los viajes de negocios, prevé que esta nueva estructura de liderazgo sea la base para impulsar su plan de crecimiento durante el próximo trienio.